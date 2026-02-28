Создатель Mortal Kombat провел масштабный опрос о судьбе франшизы Killer Instinct

Несмотря на неплохие продажи Mortal Kombat 1, Warner Bros. осталась не слишком довольна результатом, а поддержку игры свернули раньше, чем планировалось. Сейчас будущее NetherRealm Studios окутано тайной. Логично было бы ожидать анонса Injustice 3, особенно на фоне перезапуска киновселенной DC, но Эд Бун, похоже, решил подкинуть фанатам новую

загадку.

Соавтор Mortal Kombat запустил в X (Twitter) запустил опрос о будущем Killer Instinct — культового файтинга 90-х, который сейчас находится в руках Microsoft. Бун поинтересовался, какой формат «воскрешения» франшизы кажется геймерам наиболее удачным.

Сам Бун утверждает, что ему «просто любопытно», но зная его любовь к тонким намекам, интернет тут же взорвался теориями. Главная из них — команда Xbox могла нанять NetherRealm для разработки новой части Killer Instinct. Если это правда, нас ждет коллаборация уровня Marvel vs. Capcom, только в мире брутальных добиваний.

Разумеется, это все может быть просто троллингом, но вопрос слишком специфичен, чтобы его игнорировать. Смотря на результаты проголосовавших, можно сказать только одно: интерес к Killer Instinct огромный, и Бун это прекрасно знает.