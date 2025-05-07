ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Killer Is Dead 27.08.2013
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Юмор
7.7 286 оценок

Продажи необычного экшена Killer is Dead превысили миллион копий спустя 12 лет после релиза

butcher69 butcher69

Издатель Dragami Games сообщил, что стильный экшен Killer is Dead от культового разработчика Гоичи Суды, известного как Suda 51, преодолел отметку в миллион проданных копий. Это произошло более чем через десятилетие после выхода игры, что свидетельствует о долгосрочной популярности проекта.

Оригинальный релиз состоялся в 2013 году на PlayStation 3 и Xbox 360, а в 2014-м игра вышла и на ПК. Killer is Dead считается духовным наследником таких игр, как No More Heroes и Killer7. Игрок берет на себя роль Мондо Заппы — харизматичного палача, охотящегося на преступников с самурайским мечом и бионической рукой, способной превращаться в оружие.

Сюжет разворачивается в мрачном киберпанк-мире, где высокие технологии соседствуют с ультранасилием. Глубокий внутренний конфликт героя, элементы нуара, фантасмагория и сексуальные интриги делают игру узнаваемой в стиле Суды 51.

Сочетание яркого визуального стиля, нестандартного сюжета и динамичных боёв помогло игре завоевать статус культовой и обеспечить стабильные продажи даже спустя годы.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Egik81
Это произошло более чем через десятилетие после выхода игры, что свидетельствует о долгосрочной популярности проекта.

это не долгосрочная популярность, а просто авторы решили проект не снимать с продаж. Впрочем, ничего в этом не обычного нет. Думаю, через пол-века 5 млн преодолеют. А популярность долгосрочная это когда ты не хвалишься кол-вом проданных копий спустя н кол-во лет а рассказываешь об обновлениях и отзывах коммюнити своей игры спустя н лет после релиза. Просто через 12 лет хвалится что у тебя наконец млн копий ну как-то глупо. Ибо за 12 лет объем рынка увеличился например.

5
ViksOne

Когда то давно проходил

vertehwost

А чего в ней необычного то? Боевика для слешера слабовата, сюжет сильно постный, отдаёт каким нибудь второстортным 12 серийным аниме начала 00х с нераскрытыми персонажами, может только если графиний необычный? Но такой стиль уже был в играх неоднократно . Проходил её в своё время, игра не плохая но это точно не "игра которую вы не поняли" и "как глубоко".До бабадзаки ,Кодзимы и Йоко Таро как до тёмной стороны Луны, эти ребятки любят оставлять пасхалки, секреты, дополнительный геймплейный контент