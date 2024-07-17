Авторы Killer Klowns from Outer Space: The Game поделились дорожной картой обновлений

Авторы Killer Klowns from Outer Space: The Game продолжают вносить изменения в многопользовательской хоррор 3v7. Например, следующее обновление для игры - 1.3.0 - выйдет 25 июля и принесет с собой карту воскрешения игрока, возможность выбрасывать предметы из инвентаря находясь в коконе, исправление, позволяющее игрокам, выпавшим за пределы карты, возрождаться на ней, и другие функции, которые будут объявлены после выхода на следующей неделе.
Но планы Killer Klowns from Outer Space: The Game не ограничиваются только новым обновлением - IllFonic также поделилась дорожной картой на лето-осень 2024 года, которая охватывает изменения, которые появятся в игре до октября этого года.
Каждый месяц будет предлагать до двух обновлений или DLC, включая две новые бесплатные карты, новые мини-игры, несколько новых персонажей, доступных для покупки, косметику и многое другое. В дополнение к дорожной карте IllFonic также объявила о сотрудничестве со Skybound Games, которое позволит игрокам приобрести несколько физических изданий Killer Klowns from Outer Space: The Game. Дополнительную информацию о выпуске физических изданий и предварительных заказах можно ожидать в ближайшие недели, а релиз намечен на осень этого года.
Что касается дорожной карты, то на ближайшие месяцы запланированы следующие обновления контента:
Июль: После захватывающего месяца запуска, полного событий и чистого хаоса Клоунов VS Людей, июль станет временем для сбора отзывов игроков для обновления, направленного на исправление ошибок и общее качество жизни.
Август: Новый патч, новая карта! Приготовьтесь бежать (или быть преследуемым) по сырым и тенистым проходам. Постарайтесь не поскользнуться и ждите появления некоторых очень востребованных функций и необычного DLC!
Сентябрь: Этот насыщенный событиями патч содержит большие обновления для Клоунов и Людей. Приготовьтесь к захватывающим впечатлениям и более насыщенному геймплею, а также к DLC, посвященному двум очень важным фигурам в жанре хоррор.
Октябрь: Наступило особое время года - так что одевайтесь! Принесите свой собственный костюм или «пройдитесь по магазинам» на новой карте, где вы будете одеты так, чтобы произвести впечатление. В этом месяце вас ждут большие сюрпризы в DLC!