Игроки хорошо приняли экшен Killer Klowns from Outer Space: The Game, созданный по мотивам культового хоррора 80-х годов

В 1988 году состоялся выход ставшего уже давно культовым комедийного боевика "Клоуны-убийцы из космоса". И вот, спустя целых 36 лет после появления на экранах, 4 июня на ПК и консолях нового поколения релизнулся экшен Killer Klowns from Outer Space: The Game. Геймеры за прошедшие дни (а разработчики дали возможность "пощупать" их продукт на целых 7 дней раньше, благодаря неделе расширенного доступа) успели понять, где у продукта сильные и слабые стороны. На данный момент рейтинг в Steam составляет 78%, а пик - 4 333 игрока, что является довольно неплохим результатом для проекта.
Насколько долго продержится популярность у Killer Klowns from Outer Space: The Game теперь зависит от создателей из Teravision Games и решений издателя IllFonic Publishing.
2620 онлайна? Ну такое...Игра очень быстро умрёт, гораздо быстрее Пятницы 13
Эх забавный был ужастик, особенно концовка с групповым свиданием порадовала.
помню этот фильм, и сейчас есть на dvd. Это была комедия-ужасы, такой вот треш-жанр.
Клоуны убийцы из космоса?! Тьфу блять. От одного названия🤮 // Бо Бёр
Я её ждал два года, видимо не зря.