"Клоуны-убийцы из космоса" вернутся на большой экран?

"Клоуны-убийцы из космоса" Стивена Чиодо – непреходящая классика фантастического трэша. Учитывая одержимость современного Голливуда переработкой уже существующих миров и сюжетов, логично было предположить, что и эту франшизу ждут ребут, ремейк или еще какое-нибудь "переосмысление"…

По информации от киноинсайдера Джеффа Снайдера, студия Amazon MGM Studios разрабатывает полнометражный ремейк "Клоунов…", продюсировать который будет актер Райан Гослинг ("Бегущий по лезвию 2049"). О деталях проекта пока ничего не сообщается.

Ранее о планах снять продолжение "Клоунов-убийц из космоса" в виде мини-сериала заявлял сам создатель оригинальной картины Стивен Чиодо.

Летом прошлого года франшиза получила развитие в формате видеоигры Killer Klowns from Outer Space: The Game для нескольких игровых платформ.