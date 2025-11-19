ЧАТ ИГРЫ
The Killing Antidote 06.10.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, Инди, От третьего лица
8.7 1 197 оценок

Для The Killing Antidote вышел небольшой фикс 0.6.1

saa0891 saa0891

Выживать в The Killing Antidote стало немного проще: авторы игры представили патч 0.6.1. Обновление исправляет критические вылеты и баги с турелями, но главное — пересматривает баланс сложности и поведение врагов.

Исправления

  • Исправлен сбой, возникавший при одновременном взрыве нескольких мин.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой турели могли стрелять сквозь стены.
  • Исправлена ​​проблема с подбором ящиков с боеприпасами.

Улучшения и балансировка

  • Добавлена ​​экранная подсказка для переключения режимов прицеливания средней кнопкой мыши.
  • NPC больше не могут наносить урон игроку.
  • Зомби, брошенные Пожирателем во второй фазе, больше не могут совершать выпады.
  • Уменьшено здоровье некоторых мутантов.
  • Уменьшен урон, наносимый самому себе взрывами.
  • Общая сложность игры снижена.
  • Скорректированы визуальные эффекты в зонах действия отравляющего газа.
  • Опция «Уменьшить мешающие эффекты» теперь также отключает повреждение одежды.
  • Увеличен урон гранатомета.

Глава 2. Конкретные изменения

  • Уменьшено количество мутантов в некоторых областях.
  • Добавлен обновляемый торговый автомат.
Источник  
Комментарии:  5
sa1958

Отличная новость.

4
Tiger Goose

Ждём выхода из раннего доступа, а также появления в Epic Games Store, GOG.com и на консолях.

3
Egik81

Subverse ушла в релиз. Да здравствует новая королева беты The Killing Antidote.

2
saa0891

Быстро они баг с минами починили, а то по привычке хищников на полигонах кучей мин подрывал и игра вылетала.

PuaJl4eJl
Спойлер

Ну молодцы,хоть исправляют и новую часть быстро сделали за год,вообще классная игра как оказалась,покупал по большой скидке на Steam(Россия),ни сколько не жалею.