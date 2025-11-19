Для The Killing Antidote вышел небольшой фикс 0.6.1

Выживать в The Killing Antidote стало немного проще: авторы игры представили патч 0.6.1. Обновление исправляет критические вылеты и баги с турелями, но главное — пересматривает баланс сложности и поведение врагов.
Исправления
- Исправлен сбой, возникавший при одновременном взрыве нескольких мин.
- Исправлена ошибка, из-за которой турели могли стрелять сквозь стены.
- Исправлена проблема с подбором ящиков с боеприпасами.
Улучшения и балансировка
- Добавлена экранная подсказка для переключения режимов прицеливания средней кнопкой мыши.
- NPC больше не могут наносить урон игроку.
- Зомби, брошенные Пожирателем во второй фазе, больше не могут совершать выпады.
- Уменьшено здоровье некоторых мутантов.
- Уменьшен урон, наносимый самому себе взрывами.
- Общая сложность игры снижена.
- Скорректированы визуальные эффекты в зонах действия отравляющего газа.
- Опция «Уменьшить мешающие эффекты» теперь также отключает повреждение одежды.
- Увеличен урон гранатомета.
Глава 2. Конкретные изменения
- Уменьшено количество мутантов в некоторых областях.
- Добавлен обновляемый торговый автомат.
Отличная новость.
Ждём выхода из раннего доступа, а также появления в Epic Games Store, GOG.com и на консолях.
Subverse ушла в релиз. Да здравствует новая королева беты The Killing Antidote.
Быстро они баг с минами починили, а то по привычке хищников на полигонах кучей мин подрывал и игра вылетала.
Ну молодцы,хоть исправляют и новую часть быстро сделали за год,вообще классная игра как оказалась,покупал по большой скидке на Steam(Россия),ни сколько не жалею.