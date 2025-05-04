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The Killing Antidote 06.10.2024
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От третьего лица
8.7 835 оценок

Для The Killing Antidote вышел патч 0.5.3: фастфуд, ядовитые грибы и возможность пятиться задом в вентиляции

Lunersun Lunersun

Разработчики The Killing Antidote выпустили патч 0.5.3. Ниже вас ждёт список изменений и новинок.

Новая карта

  • Ресторан быстрого питания — новенькое испытание, где придётся носиться между фритюрницами и толпами оголодавших посетителей.

Новые предметы и оружие

  • Desert Hawk — ещё один пистолет для вашей коллекции. Если авторам игры, оружие очень мощное;
  • Ядовитый гриб — травит зомби нейротоксином;
  • Гарпунная пушка — нашпиговывает зомби копьями;
  • Мясорубка — классика жанра, крошит всё, что в неё залезет;
  • Поварской прикид — теперь можно рубить зомби в колпаке и фартуке.

Всякие мелочи, но приятные: новые анимации на тренажёрах, нормальные подсказки для миссий, возможность таскать несколько одинаковых стволов и «Невидимая рука» — штука для ленивых, которая сама подбирает предметы.

Что починили и улучшили:

  • Главная героиня больше не будет биться головой о потолок вентиляции, когда её атакуют.
  • Появилась возможность пятиться задом в вентиляции;
  • Добавили настройку яркости фонарика;
  • Исправили баг с захватами зомби во время рукопашных атак;
  • Для особо чувствительных натур сделали опцию отключения брызг крови на экране;
  • Завезли новые шрамы для героини;
  • Левая кнопка мыши теперь сразу покупает товар из автомата, без лишних кликов.

Кстати, если после обновления игра начнёт глючить — виноваты ваши моды, а не разработчики. По крайней мере, они так говорят.

29
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Jayne Cobb
Появилась возможность пятиться задом в вентиляции;

Хм интересно...

12
Lvinomord

.....возможность пятиться задом в вентиляции....

6
Ctella

Ну вот молодцы, продолжают радовать обновлениями к китайскому резеденту.

4
Lorenzo Lamas

я твой персик смоковать буду !!!

4
kekus1995

да удали ты уже себе пару рёбер...

1
человек3

Эхх, жаль не обновили третий уровень. Только-только разыгрался и уже конец! Не, из всех клонов Резьбы, это реально самый годный. Я наверное, под каждым новым постом буду это писать. Ну если это реально, годная штука!

2
Владимир Дизель

Ух, тыыыы..... А то, что походка у героини как у портового грузчика- это ничего?

1
Armen 88

Ты, наверно, хотел сказать, как у портовой шлюшки. Ведь походка у неё шикарная.

Animario

интересно, а когда продолжение компании будет?