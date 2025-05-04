Для The Killing Antidote вышел патч 0.5.3: фастфуд, ядовитые грибы и возможность пятиться задом в вентиляции

Разработчики The Killing Antidote выпустили патч 0.5.3. Ниже вас ждёт список изменений и новинок.
Новая карта
- Ресторан быстрого питания — новенькое испытание, где придётся носиться между фритюрницами и толпами оголодавших посетителей.
Новые предметы и оружие
- Desert Hawk — ещё один пистолет для вашей коллекции. Если авторам игры, оружие очень мощное;
- Ядовитый гриб — травит зомби нейротоксином;
- Гарпунная пушка — нашпиговывает зомби копьями;
- Мясорубка — классика жанра, крошит всё, что в неё залезет;
- Поварской прикид — теперь можно рубить зомби в колпаке и фартуке.
Всякие мелочи, но приятные: новые анимации на тренажёрах, нормальные подсказки для миссий, возможность таскать несколько одинаковых стволов и «Невидимая рука» — штука для ленивых, которая сама подбирает предметы.
Что починили и улучшили:
- Главная героиня больше не будет биться головой о потолок вентиляции, когда её атакуют.
- Появилась возможность пятиться задом в вентиляции;
- Добавили настройку яркости фонарика;
- Исправили баг с захватами зомби во время рукопашных атак;
- Для особо чувствительных натур сделали опцию отключения брызг крови на экране;
- Завезли новые шрамы для героини;
- Левая кнопка мыши теперь сразу покупает товар из автомата, без лишних кликов.
Кстати, если после обновления игра начнёт глючить — виноваты ваши моды, а не разработчики. По крайней мере, они так говорят.
Хм интересно...
.....возможность пятиться задом в вентиляции....
Ну вот молодцы, продолжают радовать обновлениями к китайскому резеденту.
я твой персик смоковать буду !!!
да удали ты уже себе пару рёбер...
Эхх, жаль не обновили третий уровень. Только-только разыгрался и уже конец! Не, из всех клонов Резьбы, это реально самый годный. Я наверное, под каждым новым постом буду это писать. Ну если это реально, годная штука!
Ух, тыыыы..... А то, что походка у героини как у портового грузчика- это ничего?
Ты, наверно, хотел сказать, как у портовой шлюшки. Ведь походка у неё шикарная.
интересно, а когда продолжение компании будет?