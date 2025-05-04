Для The Killing Antidote вышел патч 0.5.3: фастфуд, ядовитые грибы и возможность пятиться задом в вентиляции

Разработчики The Killing Antidote выпустили патч 0.5.3. Ниже вас ждёт список изменений и новинок.

Новая карта

Ресторан быстрого питания — новенькое испытание, где придётся носиться между фритюрницами и толпами оголодавших посетителей.

Новые предметы и оружие

Desert Hawk — ещё один пистолет для вашей коллекции. Если авторам игры, оружие очень мощное;

Ядовитый гриб — травит зомби нейротоксином;

Гарпунная пушка — нашпиговывает зомби копьями;

Мясорубка — классика жанра, крошит всё, что в неё залезет;

Поварской прикид — теперь можно рубить зомби в колпаке и фартуке.

Всякие мелочи, но приятные: новые анимации на тренажёрах, нормальные подсказки для миссий, возможность таскать несколько одинаковых стволов и «Невидимая рука» — штука для ленивых, которая сама подбирает предметы.

Что починили и улучшили:

Главная героиня больше не будет биться головой о потолок вентиляции, когда её атакуют.

Появилась возможность пятиться задом в вентиляции;

Добавили настройку яркости фонарика;

Исправили баг с захватами зомби во время рукопашных атак;

Для особо чувствительных натур сделали опцию отключения брызг крови на экране;

Завезли новые шрамы для героини;

Левая кнопка мыши теперь сразу покупает товар из автомата, без лишних кликов.

Кстати, если после обновления игра начнёт глючить — виноваты ваши моды, а не разработчики. По крайней мере, они так говорят.