Новый патч The Killing Antidote облегчил битву со Жнецом и расширил возможности кастомизации

Создатели экшена The Killing Antidote выпустили патч 0.5.1.1, который исправил ряд технических проблем и добавил несколько приятных улучшений.

Разработчики разобрались с назойливым багом, из-за которого после использования фоторежима игроки теряли управление компьютером. Кстати, сам фоторежим тоже доработали — убрали слишком яркое освещение, которое портило снимки.

Среди прочего создатели исправили несколько серьёзных ошибок в игровом процессе. Пожалуй, самой важной была проблема на этаже A5 в сюжетном режиме, где некоторые игроки не могли завершить бой. К тому же были убраны золотые стрелы из торговых автоматов и был починен баг с их отображением в колчане.

Что касается игрового баланса, то здесь авторы решили немного ослабить Жнеца на высоких уровнях сложности. А вот для удобства игроков добавили несколько приятных улучшений — теперь лук автоматически экипируется при смене типа стрел, да и инструмент для починки дисков с данными наконец-то можно использовать с геймпада.

И напоследок разработчики порадовали любителей кастомизации. В обновлении появился воротник для Демонического костюма, а в разделе «Макияж» добавились новые настройки для глаз и ресниц.