Патч 0.5.0.2 для The Killing Antidote вносит важные правки, но для стабильности нужно начать новое прохождение

Разработчики The Killing Antidote выпустили обновление 0.5.0.2, которое призвано улучшить игровой опыт и устранить ряд досадных багов.

Охота на баги: ключевые исправления

Создатели игры всерьёз взялись за устранение ошибок, которые портили впечатление от игрового процесса. К примеру, теперь в локации «Замок кошмаров» зомби будут появляться как положено на «Простом» и «Нормальном» уровнях сложности. Кроме того, у Джоди наконец-то исправили диалоги после уничтожения ходячих мертвецов.

Что касается визуальной составляющей, то разработчики поработали над устранением раздражающего дрожания камеры после водных процедур главной героини. Так что больше никакого неприятного «тремора».

Любителям стрельбы из лука больше не придётся гадать, сколько же стрел у них осталось — количество боеприпасов в меню быстрого доступа теперь отображается корректно. А вот кровожадные червяки снова стали по-настоящему опасными — их укусы вновь наносят урон, как и задумывалось изначально.

Улучшения геймплея и качества жизни

Помимо исправления ошибок, разработчики внесли ряд изменений, направленных на улучшение игрового процесса. Во-первых, они несколько ослабили Плевателя, снизив урон от его атак на целую треть. А вот Хищник стал чуть менее предсказуемым — он реже парирует ваши выпады, что делает схватки с ним более непредсказуемыми.

Отдельного упоминания заслуживают улучшения в системе наград и хранения предметов. Отныне все полученные награды автоматически отправляются в гардероб, а при выборе призов в режиме испытаний подсвечиваются те, которые вы ещё не успели заполучить. Кстати говоря, о гардеробе — зеркало в Офисе безопасности A2 теперь выполняет его функции, став первой точкой сохранения в игре.

Известные проблемы

Увы, но не обошлось и без ложки дёгтя. Разработчики предупреждают, что загрузка сохранений из предыдущих версий в сюжетном режиме может вызвать непредвиденные ошибки. Поэтому, если вы хотите лично проверить все новинки обновления, то рекомендуется начать новую игру.

Кроме того, установка качества теней на «Среднее» может сделать освещение более тёмным, чем планировалось. А любителям геймпадов придётся ещё немного потерпеть — некоторые проблемы с управлением пока остаются нерешёнными.