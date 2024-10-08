Стелс больше не обязателен - для The Killing Antidote вышло обновление 0.5.0.1

Ещё 6 октября в раннем доступе вышел китайский экшен The Killing Antidote, вот только незадача — та версия игры вызвала у геймеров немало нареканий. Однако создатели учли критику и выпустили обновление 0.5.0.1, которое призвано исправить ошибки и улучшить игровой процесс.

Геймплей

Прежде всего, разработчики прислушались к игрокам и сделали стелс необязательным на всех уровнях сложности, кроме самого высокого. Теперь можно сразу схватить лук со стрелами и отправиться на задание в квартал персонала. Кроме того, в локации E0 уменьшили количество врагов в стелс-секции, убрав возможность вызова подкрепления.

Интересно, что из комнаты с синей ключ-картой исчезли два врага, зато зомби-нашествие начнётся раньше. А вот частота появления зомби в целом была переработана для более приятного игрового процесса. Причём красные кристальные зомби стали настоящей редкостью.

Искусственный интеллект

Разработчики серьёзно поработали над ИИ противников. Во-первых, в пылу сражения враги больше не реагируют на выстрелы игрока, что исключает ситуации, когда на вас набрасывается целая орда. Во-вторых, люди-враги теперь не такие настойчивые: если они не могут найти цель за пару секунд, то просто прекращают поиски.

Что касается зомби, то их поведение тоже изменилось. К примеру, ползуны разучились прыгать, если они находятся на одном уровне с игроком. А бродячие зомби без привязки к локации появляются только на сложном и экстремальном уровнях.

Боссы и сложные противники

Хорошая новость для тех, кто застрял на боссах: разработчики немного облегчили жизнь игрокам. Красные кристальные зомби стали на четверть слабее и менее живучими. У Кровавого червя увеличили паузы между атаками. А Хищник и вовсе лишился прыжковой атаки, да ещё и потерял часть здоровья. Кстати, зону боя с ним расширили, что должно сделать сражение более динамичным.

Механика сохранений и рюкзак

Система сохранений стала дружелюбнее к игроку. Отныне можно спокойно сохраняться, если в радиусе трёх метров нет зомби. А вот с рюкзаком произошли интересные изменения: бег теперь сильнее расходует выносливость, но это никак не влияет на вместимость. Более того, стартовую вместимость даже увеличили, хотя это временное решение перед введением системы прокачки персонажа.

Исправление багов

Разумеется, не обошлось и без исправления надоедливых багов. Например, устранили проблему с перетаскиванием тел, из-за которой персонаж мог неожиданно перекатиться или подпрыгнуть. Вернули стандартное направление уклонения и перекатов назад. Решили проблему с отсутствием зомби в сохранениях при использовании читов.

Забавно, но теперь зомби без голов можно убить. Видимо, разработчики решили, что даже в мире The Killing Antidote должна быть своя логика. А ещё добавили звук шагов на лестницах — мелочь, а приятно.

В заключение стоит отметить, что разработчики принесли извинения за все неудобства в предыдущей версии и теперь они надеются, что это обновление вернёт ваше доверие к The Killing Antidote.