The Killing Antidote обновилась до версии 0.5.2 - добавили танцы, новых врагов и возможность отдохнуть на диване

Вышло свежее обновление The Killing Antidote до версии 0.5.2, и оно принесло новый контент во вторую главу. В игре появились два новых врага — Громила и Крушитель, а ещё можно будет помахать гаечным ключом, мачете или молотом.
Также разработчики не забыли и про внешний вид главной героини — завезли новые причёски, наряды и даже добавили приложение «Ритм» в телефон героини, чтобы та могла потанцевать или попозировать. А ещё теперь можно заглянуть в новый спортзал в офисе Джоди или просто присесть отдохнуть на диван.
С геймплеем тоже поработали. Отныне можно ходить в присяде и при этом целиться, вешать оружие за спину, а ещё использовать предметы левой рукой, не убирая пушку из правой. Заодно подправили структуру костей ног главной героини, правда, это может сломать некоторые моды. К слову о модах — теперь для Режима испытаний можно создавать свои карты, скоро разработчики выложат инструкцию с примером.
Ну и если вы хотите перетащить своё снаряжение из первой главы во вторую — просто загрузите последнее сохранение из первой главы и откройте лифт в Центральную Лабораторию. Игра сама создаст специальное сохранение для переноса вещей.
Отлично.
Очень надеюсь разрабы и дальше будут допиливать игру.
Ага, отлично поработали с геймплеем судя по Суринам.
Поиграл пару часиков, в целом неплохой аналог RE в жанре инди, раз уж Evil Within теперь никогда не выйдет, довольствуемся тем, что имеем.
Сел в кресло, чтобы виртуальной отдохнуть на диване
ну я так и думал что один диван в отдельной комнате там для фоторежима ))
А я думал это Тифаааа
Несмотря на то, что над ней работают, всё равно это унылая недоигра
потрогай траву
Зима, травы нет
А школьникам нравится. А некоторые, особо упоротые, заявляют что это даже лучше чем RE4, при фактически одинаковом ценнике учитывая распродажу последнего.
Это для озабоченных игра, тебе не понять)))
Резику 4 тоже 2 балла скорей всего набросили из-за модов сам знаешь каких))