The Killing Antidote обновилась до версии 0.5.2 - добавили танцы, новых врагов и возможность отдохнуть на диване

Вышло свежее обновление The Killing Antidote до версии 0.5.2, и оно принесло новый контент во вторую главу. В игре появились два новых врага — Громила и Крушитель, а ещё можно будет помахать гаечным ключом, мачете или молотом.

Также разработчики не забыли и про внешний вид главной героини — завезли новые причёски, наряды и даже добавили приложение «Ритм» в телефон героини, чтобы та могла потанцевать или попозировать. А ещё теперь можно заглянуть в новый спортзал в офисе Джоди или просто присесть отдохнуть на диван.

С геймплеем тоже поработали. Отныне можно ходить в присяде и при этом целиться, вешать оружие за спину, а ещё использовать предметы левой рукой, не убирая пушку из правой. Заодно подправили структуру костей ног главной героини, правда, это может сломать некоторые моды. К слову о модах — теперь для Режима испытаний можно создавать свои карты, скоро разработчики выложат инструкцию с примером.

Ну и если вы хотите перетащить своё снаряжение из первой главы во вторую — просто загрузите последнее сохранение из первой главы и откройте лифт в Центральную Лабораторию. Игра сама создаст специальное сохранение для переноса вещей.