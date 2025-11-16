The Killing Antidote получила вторую главу

Разработчики наконец то выпустили обновление которое добавляет полную вторую главу. Так же в игру добавлено новое оружие, обвесы к оружию, возможность его перекрасить, естественно новая одежда, новые более опасные враги, новые средства из уничтожения, и тонна новых секретов. Добавлены враги в костюмах химзащиты с баллонами на спине которые очень хорошо взрываются, с этим связана механика попадания в различные секретные места так что прежде чем их сразу уничтожать стоит осмотреться так как по другому в эти места не попадешь.
Версия 0.6 уже доступна!
Вот что нового в этом масштабном обновлении:
- Полная глава 2 уже здесь! Продолжение истории Джоди.
- Новые враги: 3 новых ужасающих типа мутантов, а также 4 варианта, которые будут держать вас в напряжении.
- Вооружайтесь: 3 новых вида оружия, новые наряды и прически.
- Глубина игрового процесса
- Настройте свое оружие с помощью новой системы модификаций.
- Освойте переработанный способ бросания предметов.
- Осторожно! Некоторые мутанты теперь могут порвать вашу одежду...
- Сражайтесь бок о бок с новыми NPC-компаньонами.
- Решайте новые головоломки и избегайте смертельных ловушек.
- Новый механизм испытаний на испытательном полигоне.
- Используйте ключ-карту из вашего рюкзака — она даже покажет вам, где находится дверь!
- Множество внутренних оптимизаций.
- Информация (известные проблемы)
- При загрузке старых файлов сохранения могут возникать сбои. Для достижения наилучших результатов рекомендуется начать новую игру.
- Мы все еще работаем над полной настройкой поддержки контроллеров.
Подавляющее большинство модов Steam Workshop должны работать нормально, но если вы используете моды из других источников, рекомендуется отключить их на время, чтобы избежать странных сбоев!
Вот сравните графику этого антисекса и недавнюю новость про код виолет про динозавриков. Так там тебе и физика жопы и куча нарядов и насилие тоже кстати неплохо сделано, на ютубе много геймплея, и открытые локации и в конце концов сами динозаврики. Гг там выглядит сексуально, а здесь пиксельная кукла месиво. Килин антисекс - это один из миллионов пекашных поделок в декорациях унылых коридоров с размазанным уешным таа - кушайте господа бояре пекари, не - хавайте по вашему))
Чем тебе её жопа не нравиться?
Не обращай внимание , у него конЦоль головного мозга
экз сони такая же пар.ша
так так как я эту игру пропустил)))
хотя это лучше ,чем новый экз сони
а скрины почему то с модами
Без поражений с окончанием не интересно такие проекты смотреть.
найс метаирония на резики
может уже хватит пихать этих животных с дырками между ног в игры? Почему нельзя делать игры где персонажи являются ЛЮДЬМИ, а не животными?