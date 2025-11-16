The Killing Antidote получила вторую главу

Разработчики наконец то выпустили обновление которое добавляет полную вторую главу. Так же в игру добавлено новое оружие, обвесы к оружию, возможность его перекрасить, естественно новая одежда, новые более опасные враги, новые средства из уничтожения, и тонна новых секретов. Добавлены враги в костюмах химзащиты с баллонами на спине которые очень хорошо взрываются, с этим связана механика попадания в различные секретные места так что прежде чем их сразу уничтожать стоит осмотреться так как по другому в эти места не попадешь.

