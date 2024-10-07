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The Killing Antidote 06.10.2024
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От третьего лица
8.7 18 оценок

В Steam вышел The Killing Antidote - китайский экшен в духе Resident Evil с обширной кастомизацией главной героини

Lunersun
Новости

Мир, охваченный странным микробом, превращающим людей в мутантов. Знакомо, правда? Именно такую историю предлагает нам The Killing Antidote — новая игра от китайских разработчиков, недавно появившаяся в раннем доступе Steam. По сути, это попытка создать нечто похожее на легендарную серию Resident Evil, но со своими особенностями.

В центре сюжета — журналистка Джоди, которая пытается разобраться в происходящем и найти противоядие. Казалось бы, всё как обычно: ближний бой, стрельба, пятичасовая история... Но что действительно привлекло внимание игроков, так это детальный редактор персонажа. Особенно всех впечатлила возможность настройки некоторых пикантных частей тела и разнообразие костюмов. Видимо, разработчики решили, что в борьбе с мутантами важно выглядеть стильно.

Впрочем, не обошлось и без проблем. Многие игроки пожаловались на неудачный стелс-режим. Разработчики, надо отдать им должное, быстро отреагировали и даже извинились в описании игры на Steam. Они пообещали убрать проблемную часть, дать игрокам лук со стрелами пораньше и пересмотреть систему тревоги. «Мы всё исправим, и как можно скорее» — заверили они.

Пока что у игры смешанные отзывы.

47
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Ruthifyme

https://youtu.be/dRXEwK846og

3
SOLUS5678

Игра мне очень понравилась ещё со времён демки.

2
chmonya007
6
Jarvis666 chmonya007

Блин, та в зелёных носках наверно тоже хочет поиграть, но её держат и не пускают((

6
Pahant0Ss Jarvis666

не ее очередь просто

0
Moorchik

Хмммм...

1
J Jonah Jameson

а косарь простите за что? за красивую героиню?

1
PrettyToy

почему бы и нет

0
J Jonah Jameson PrettyToy

вы наверно и фотки на онлике покупаете

3
pipsodrom

Тоже вас поддержу: если есть красивая героиня а игра пустышка (как эта) то не вижу интереса в неё играть.

3
SordidSentry PrettyToy

Так ты скачай себе просто гифку с красивой героиней. Раз сама игра тебе для этого не обязательна.

1
SordidSentry J Jonah Jameson

У этого чела игра по умолчанию хорошая, если героиня светит жопой. Ему в общем-то для радости большего и не надо.

1
Макс Макс 007

Код Вероника дома:

1
Heather123

Играю сейчас, прикольная, получил приглашение на игру, интересно, полная ли версия

0
shecter

Вот так и делается,когда у игры нет громкого пиара(случайно на демку наткнулся),от неё не ожидаешь многого и в неё неплохо так играется.Получился бюджетный резик,не без косяков.Может-быть косарик за неё-пока многовато,но я взял и не пожалел.За оптимизацию-отдельное уважение,без длсс и на ультре +100500 фпс.

0
SordidSentry

А что там оптимизировать? Графика то далеко не передовая.

2
Raees786 SordidSentry

ну сейчас крупные издатели умудряются с плохоим графоном выпускать игры без оптимизации

1
ReXSniper

Лара Крофт против зомби в Китае))))

0
FRentertainment2

Не ну это треш какой-то лютый. Товарищи китайцы! А давайте ка вы сделаете игру похожую на резидента, только как с Вуконгом, красиво с бюджетом, дорого богато).

0
hamshut

Китайские разрабы - это последняя надежда геймдэва) Но тут они видать в курсе, что хотят юные геймеро-дрочеры)) Буфера похлеще чем у Ларки Крофт из 90-х )

0
Gelyr

Кривая х***а из под китайского коня, лучшем в резик поиграть, а кто любит подрочить то есть моды получше этого шлака.

-1
Zeliora

да уже полгода периодически туда захожу чисто как тир зомбаков на арене повалить. Как ни странно это веселое занятие сессионное. Сделано прикольно в стиле резика да и стрельба и импакт чувствуется норм, но и также чувствуется разаработка двух челов китайцев, со всеми вытикающими долгостроя, такие игры лишь демо потенциала, который могут реализовать, если крупный инвестор подпишеться, а так типична потроновская доилка, в каком то состояни релизнутая в стим, но эти по отношению к другим таким что то да и выпусить смогли. Сюжетка одна несчастная глава, но сделано довольно прикольно, в стиле найди то чтоб открыть то, чтобы открыть то вернись туда или туда, запомни и т д.

В целом я ее больше рассматриваю как Haydee 2 с стилизацией резика. Как говорится "патанцевал хороший", но быстро забудется без контента. Единсвенное что очень порезаное качество модельки, а с учетом того что на нее лутаешь откровенную одежку текстурки то должны быть высокополигональные, а так мыльцо есть, хотя тут считаю лучше бы ресурсы не экономили для эстетов прекрасного.

А по большому счету - проходняк, нацеленый на очень специфичных челов, как и я собственно) И да, все равно для такого урвоня продукта - это дорого, а прикрываться тем "что нас только двое: кранчи, недосып и тд", но никого это не ипет, когда за продукт клиент отдает деньги - его не должно интересовать какой бедный несчатсный разработчик

-1
Ang Dark

Давно следил за этим продуктом, еще со времен демки и триал версии... ну что могу сказать- да это не ААА игра, но свой дух в ней явно есть, атмосфера+- присутствует, какой-то даже и сюжет, пазлы(которые некотрым могут мозг взорвать), ну и оптимизация вообще топ(чего не ожидал при размере игры 3 ГБ блин, я не шучу она реально 3 ГБ весит), максимум в чём очевидный ярый минус 1)тупорылый стэлс и его принудительный уровень, 2)шмотки ГГ(тут придирка 50 на 50) ты вроде игру купил(допустим), аааааа раздеть её полностью не можешь(в триалке с модом можно было) ну и часть шмота досталась тем , кто поддерживал автора копейкой и этот момент мне кажется чутка не честным для других(но может модами добавят)...

КОРОЧЕ говоря- не пытайтесь искать в ней глубокий смысл, это игра +- на вечерок. НО всяко лучше (например таких поделок как Daymare,Them and Us- хотя вот она не такая и плохая, Despair: Blood Curse,Selene's Unbearable Night-эту не оптимизированную парашу вообще на юнити выкатили ) Т.ч. как минимум стоит внимания и рейтинг у игры топится в негатив исключительно из-за сложности в головоломках(а там каждому ответ на код РАНДОМ) и всратой стэлс механики с навязкой в стелс аж целого уровня.

-1
AborT SkyNetovich

я купил, 1000 рублей это не деньги - прикольно она в свете ходит, партаки на груди, сиськи-письки, высокие ботфорты и голос как у хентай-порно 😆 на втором этаже (А2) есть дробарь, классно 😂

Не Кольцо Шелдона, малакия из автоматов за 5 копеек. Ну и не Скайрим с модами. Резидент устал уже, надоев и забыт.

Поставил английский язык, русский у них "город енот" и "режим вызова"...

-2
Lorenzo Lamas

я бы ей отлизал !!!

-9
Wendelin

Люби и саночки лизать

0