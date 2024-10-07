В Steam вышел The Killing Antidote - китайский экшен в духе Resident Evil с обширной кастомизацией главной героини

Мир, охваченный странным микробом, превращающим людей в мутантов. Знакомо, правда? Именно такую историю предлагает нам The Killing Antidote — новая игра от китайских разработчиков, недавно появившаяся в раннем доступе Steam. По сути, это попытка создать нечто похожее на легендарную серию Resident Evil, но со своими особенностями.
В центре сюжета — журналистка Джоди, которая пытается разобраться в происходящем и найти противоядие. Казалось бы, всё как обычно: ближний бой, стрельба, пятичасовая история... Но что действительно привлекло внимание игроков, так это детальный редактор персонажа. Особенно всех впечатлила возможность настройки некоторых пикантных частей тела и разнообразие костюмов. Видимо, разработчики решили, что в борьбе с мутантами важно выглядеть стильно.
Впрочем, не обошлось и без проблем. Многие игроки пожаловались на неудачный стелс-режим. Разработчики, надо отдать им должное, быстро отреагировали и даже извинились в описании игры на Steam. Они пообещали убрать проблемную часть, дать игрокам лук со стрелами пораньше и пересмотреть систему тревоги. «Мы всё исправим, и как можно скорее» — заверили они.
Пока что у игры смешанные отзывы.
https://youtu.be/dRXEwK846og
Игра мне очень понравилась ещё со времён демки.
Блин, та в зелёных носках наверно тоже хочет поиграть, но её держат и не пускают((
не ее очередь просто
Хмммм...
а косарь простите за что? за красивую героиню?
почему бы и нет
вы наверно и фотки на онлике покупаете
Тоже вас поддержу: если есть красивая героиня а игра пустышка (как эта) то не вижу интереса в неё играть.
Так ты скачай себе просто гифку с красивой героиней. Раз сама игра тебе для этого не обязательна.
У этого чела игра по умолчанию хорошая, если героиня светит жопой. Ему в общем-то для радости большего и не надо.
Код Вероника дома:
Играю сейчас, прикольная, получил приглашение на игру, интересно, полная ли версия
Вот так и делается,когда у игры нет громкого пиара(случайно на демку наткнулся),от неё не ожидаешь многого и в неё неплохо так играется.Получился бюджетный резик,не без косяков.Может-быть косарик за неё-пока многовато,но я взял и не пожалел.За оптимизацию-отдельное уважение,без длсс и на ультре +100500 фпс.
А что там оптимизировать? Графика то далеко не передовая.
ну сейчас крупные издатели умудряются с плохоим графоном выпускать игры без оптимизации
Лара Крофт против зомби в Китае))))
Не ну это треш какой-то лютый. Товарищи китайцы! А давайте ка вы сделаете игру похожую на резидента, только как с Вуконгом, красиво с бюджетом, дорого богато).
Китайские разрабы - это последняя надежда геймдэва) Но тут они видать в курсе, что хотят юные геймеро-дрочеры)) Буфера похлеще чем у Ларки Крофт из 90-х )
Кривая х***а из под китайского коня, лучшем в резик поиграть, а кто любит подрочить то есть моды получше этого шлака.
да уже полгода периодически туда захожу чисто как тир зомбаков на арене повалить. Как ни странно это веселое занятие сессионное. Сделано прикольно в стиле резика да и стрельба и импакт чувствуется норм, но и также чувствуется разаработка двух челов китайцев, со всеми вытикающими долгостроя, такие игры лишь демо потенциала, который могут реализовать, если крупный инвестор подпишеться, а так типична потроновская доилка, в каком то состояни релизнутая в стим, но эти по отношению к другим таким что то да и выпусить смогли. Сюжетка одна несчастная глава, но сделано довольно прикольно, в стиле найди то чтоб открыть то, чтобы открыть то вернись туда или туда, запомни и т д.
В целом я ее больше рассматриваю как Haydee 2 с стилизацией резика. Как говорится "патанцевал хороший", но быстро забудется без контента. Единсвенное что очень порезаное качество модельки, а с учетом того что на нее лутаешь откровенную одежку текстурки то должны быть высокополигональные, а так мыльцо есть, хотя тут считаю лучше бы ресурсы не экономили для эстетов прекрасного.
А по большому счету - проходняк, нацеленый на очень специфичных челов, как и я собственно) И да, все равно для такого урвоня продукта - это дорого, а прикрываться тем "что нас только двое: кранчи, недосып и тд", но никого это не ипет, когда за продукт клиент отдает деньги - его не должно интересовать какой бедный несчатсный разработчик
Давно следил за этим продуктом, еще со времен демки и триал версии... ну что могу сказать- да это не ААА игра, но свой дух в ней явно есть, атмосфера+- присутствует, какой-то даже и сюжет, пазлы(которые некотрым могут мозг взорвать), ну и оптимизация вообще топ(чего не ожидал при размере игры 3 ГБ блин, я не шучу она реально 3 ГБ весит), максимум в чём очевидный ярый минус 1)тупорылый стэлс и его принудительный уровень, 2)шмотки ГГ(тут придирка 50 на 50) ты вроде игру купил(допустим), аааааа раздеть её полностью не можешь(в триалке с модом можно было) ну и часть шмота досталась тем , кто поддерживал автора копейкой и этот момент мне кажется чутка не честным для других(но может модами добавят)...
КОРОЧЕ говоря- не пытайтесь искать в ней глубокий смысл, это игра +- на вечерок. НО всяко лучше (например таких поделок как Daymare,Them and Us- хотя вот она не такая и плохая, Despair: Blood Curse,Selene's Unbearable Night-эту не оптимизированную парашу вообще на юнити выкатили ) Т.ч. как минимум стоит внимания и рейтинг у игры топится в негатив исключительно из-за сложности в головоломках(а там каждому ответ на код РАНДОМ) и всратой стэлс механики с навязкой в стелс аж целого уровня.
я купил, 1000 рублей это не деньги - прикольно она в свете ходит, партаки на груди, сиськи-письки, высокие ботфорты и голос как у хентай-порно 😆 на втором этаже (А2) есть дробарь, классно 😂
Не Кольцо Шелдона, малакия из автоматов за 5 копеек. Ну и не Скайрим с модами. Резидент устал уже, надоев и забыт.
Поставил английский язык, русский у них "город енот" и "режим вызова"...
я бы ей отлизал !!!
Люби и саночки лизать