В Steam вышел The Killing Antidote - китайский экшен в духе Resident Evil с обширной кастомизацией главной героини

Мир, охваченный странным микробом, превращающим людей в мутантов. Знакомо, правда? Именно такую историю предлагает нам The Killing Antidote — новая игра от китайских разработчиков, недавно появившаяся в раннем доступе Steam. По сути, это попытка создать нечто похожее на легендарную серию Resident Evil, но со своими особенностями.

В центре сюжета — журналистка Джоди, которая пытается разобраться в происходящем и найти противоядие. Казалось бы, всё как обычно: ближний бой, стрельба, пятичасовая история... Но что действительно привлекло внимание игроков, так это детальный редактор персонажа. Особенно всех впечатлила возможность настройки некоторых пикантных частей тела и разнообразие костюмов. Видимо, разработчики решили, что в борьбе с мутантами важно выглядеть стильно.

Впрочем, не обошлось и без проблем. Многие игроки пожаловались на неудачный стелс-режим. Разработчики, надо отдать им должное, быстро отреагировали и даже извинились в описании игры на Steam. Они пообещали убрать проблемную часть, дать игрокам лук со стрелами пораньше и пересмотреть систему тревоги. «Мы всё исправим, и как можно скорее» — заверили они.

Пока что у игры смешанные отзывы.