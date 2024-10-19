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The Killing Antidote 06.10.2024
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От третьего лица
8.2 122 оценки

В The Killing Antidote добавлена поддержка модов и интеграция с "Мастерской Steam"

Lunersun
Новости

Разработчики экшена The Killing Antidote выпустили новое обновление 0.5.0.3, которое не только исправляет ряд досадных багов, но и вносит улучшения в игровой процесс.

Устранение багов

Пожалуй, самая приятная часть обновления — устранение известных проблем. Теперь игрокам больше не придётся сталкиваться с такими странностями, как черви, преследующие лифты, или зависающие в воздухе стрелы. Разработчики также позаботились о том, чтобы загрузка удалённых сохранений больше не вызывала ошибок.

Особое внимание уделили проблемам с оружием. Исправлен баг, из-за которого подбор брошенного ствола мог оставить вас всего с одним патроном. А владельцы геймпадов наконец-то смогут без проблем управлять кейсом с паролем.

Оптимизация игры

Разработчики не ограничились только исправлением ошибок. В новой версии появился ряд улучшений, которые сделают игровой процесс более комфортным:

  • Теперь в ящике для предметов можно хранить несколько единиц оружия — мечта любого виртуального коллекционера;
  • Плаксы стали двигаться плавнее, а Хищник — умнее;
  • Смена магазина стала более реалистичной: если в нём остались патроны, затвор не передёргивается;
  • Лутеры оценят то, что теперь даже из пустого ящика с одеждой можно что-нибудь выудить.

Кроме того, перемещение по лестницам стало быстрее, а любители красивой картинки смогут улучшить качество отражений в зеркалах.

Поддержка модификаций

Главная новость для творческой части сообщества — The Killing Antidote отныне поддерживает моды. Более того, игра интегрирована с «Мастерской Steam», что значительно упрощает процесс создания, распространения и установки пользовательского контента.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
askazanov

Это круто или нет!?

-1
PeaceDuke72

Судя по рисовке персонажей, корейская ммо-помойка?

-4
Armen 88

Сам ты помойка.Это одиночный экшен-хоррор от двух китайцев.

2
Rаyden Armen 88

А если быть ещё точнее - это очередной китайский клон Резидента, которые полезли как грибы после успешных ремейков. В стиме можно найти еще целую пачку таких же игр. Ведь единственное, чему китайцы действительно хорошо научились - это копировать.

-3
Armen 88 Rаyden

Ничего не имею против копирования шикарных игр.Насчет целой кучи я бы поспорил.Большинство из них очень хреновые, с корявым управлением и оптимизацией, в отличии от этой игры.

2