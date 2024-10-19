В The Killing Antidote добавлена поддержка модов и интеграция с "Мастерской Steam"

Разработчики экшена The Killing Antidote выпустили новое обновление 0.5.0.3, которое не только исправляет ряд досадных багов, но и вносит улучшения в игровой процесс.

Устранение багов

Пожалуй, самая приятная часть обновления — устранение известных проблем. Теперь игрокам больше не придётся сталкиваться с такими странностями, как черви, преследующие лифты, или зависающие в воздухе стрелы. Разработчики также позаботились о том, чтобы загрузка удалённых сохранений больше не вызывала ошибок.

Особое внимание уделили проблемам с оружием. Исправлен баг, из-за которого подбор брошенного ствола мог оставить вас всего с одним патроном. А владельцы геймпадов наконец-то смогут без проблем управлять кейсом с паролем.

Оптимизация игры

Разработчики не ограничились только исправлением ошибок. В новой версии появился ряд улучшений, которые сделают игровой процесс более комфортным:

Теперь в ящике для предметов можно хранить несколько единиц оружия — мечта любого виртуального коллекционера;

Плаксы стали двигаться плавнее, а Хищник — умнее;

Смена магазина стала более реалистичной: если в нём остались патроны, затвор не передёргивается;

Лутеры оценят то, что теперь даже из пустого ящика с одеждой можно что-нибудь выудить.

Кроме того, перемещение по лестницам стало быстрее, а любители красивой картинки смогут улучшить качество отражений в зеркалах.

Поддержка модификаций

Главная новость для творческой части сообщества — The Killing Antidote отныне поддерживает моды. Более того, игра интегрирована с «Мастерской Steam», что значительно упрощает процесс создания, распространения и установки пользовательского контента.