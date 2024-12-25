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The Killing Antidote 06.10.2024
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От третьего лица
8.6 483 оценки

В The Killing Antidote появится кооператив - разработчики полностью переделают механику игры

Lunersun
Новости

Создатели The Killing Antidote не успели выпустить праздничное обновление в срок, зато в их команде появились новые разработчики. Благодаря этому работа над игрой должна пойти быстрее и лучше.

К тому же недавно у разработчиков появилась интересная задумка — добавить в игру кооператив. Правда, для этого придётся почти полностью переделать игровую механику, ведь The Killing Antidote задумывалась как одиночная игра. Поэтому команда решила не спешить и вводить эти изменения постепенно, чтобы не задерживать обычные обновления.

А вот редактор пользовательских карт уже готов, но его пока придержат — нужно сначала доделать основные изменения в механике игры. Иначе игрокам потом придётся переделывать все свои карты заново. Параллельно идёт работа над второй главой игры — создатели трудятся над новыми сценами, противниками и анимациями.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ArcherNero

Надеюсь ради коопа они не пох*рят одиночное прохождение...

2
Tiger Goose

Я тоже надеюсь на это.

0
AlexFoRestor

Это всё конечно супер, но... А что это?

0
Diablonos

Инди-г*овно типа She will punish them

-4
Tiger Goose

Бюджетный клон Resident Evil. В Steam можно скачать демоверсию. Я поиграл, мне понравилось. Теперь задумываюсь о покупке. Единственный момент — игра пока в раннем доступе.

7