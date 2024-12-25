В The Killing Antidote появится кооператив - разработчики полностью переделают механику игры

Создатели The Killing Antidote не успели выпустить праздничное обновление в срок, зато в их команде появились новые разработчики. Благодаря этому работа над игрой должна пойти быстрее и лучше.

К тому же недавно у разработчиков появилась интересная задумка — добавить в игру кооператив. Правда, для этого придётся почти полностью переделать игровую механику, ведь The Killing Antidote задумывалась как одиночная игра. Поэтому команда решила не спешить и вводить эти изменения постепенно, чтобы не задерживать обычные обновления.

А вот редактор пользовательских карт уже готов, но его пока придержат — нужно сначала доделать основные изменения в механике игры. Иначе игрокам потом придётся переделывать все свои карты заново. Параллельно идёт работа над второй главой игры — создатели трудятся над новыми сценами, противниками и анимациями.