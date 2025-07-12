13 июля для Killing Floor 3 пройдёт финальный стресс-тест

Стресс-тест Killing Floor 3 начнётся в воскресенье, 13 июля 2025 года. Это будет однодневная фаза тестирования, в течение которой заинтересованные игроки смогут зарегистрироваться, чтобы оценить производительность игры до её официального релиза 24 июля 2025 года. Основная цель этого тестирования — собрать отзывы игроков и доработать игру.

Если вы хотите принять участие в стресс-тесте Killing Floor 3 и оставить отзыв разработчику, выполните следующие действия:

Откройте Steam и перейдите на страницу магазина Killing Floor 3. Прокрутите вниз, чтобы нажать на опцию «Запросить доступ к стресс-тесту Killing Floor 3».

После регистрации на этот тест дождитесь письма с подтверждением от Tripwire Interactive. Получив его, вы сможете скачать тестовую версию игры из Steam, которая автоматически появится в вашей библиотеке Steam. Покупать игру для участия не нужно.

Тест состоится завтра, 13 июля 2025 года, поэтому лучше всего зарегистрироваться на него до сегодняшнего вечера, до его официального начала. Стресс-тест будет проходить в два этапа. Первый этап пройдёт с 20:00 до 22:00 МСК, а второй — с 00:00 14 июля до 02:00 МСК. Таким образом, во время тестирования у вас будет четыре часа на игру.

Кроме того, разработчики попросили участников не записывать игровой процесс и не транслировать его в прямом эфире на каких-либо платформах, чтобы «обеспечить максимальную стабильность многопользовательской среды».