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Killing Floor 3 24.07.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.9 86 оценок

13 июля для Killing Floor 3 пройдёт финальный стресс-тест

monk70 monk70

Стресс-тест Killing Floor 3 начнётся в воскресенье, 13 июля 2025 года. Это будет однодневная фаза тестирования, в течение которой заинтересованные игроки смогут зарегистрироваться, чтобы оценить производительность игры до её официального релиза 24 июля 2025 года. Основная цель этого тестирования — собрать отзывы игроков и доработать игру.

Если вы хотите принять участие в стресс-тесте Killing Floor 3 и оставить отзыв разработчику, выполните следующие действия:

  1. Откройте Steam и перейдите на страницу магазина Killing Floor 3.
  2. Прокрутите вниз, чтобы нажать на опцию «Запросить доступ к стресс-тесту Killing Floor 3».

После регистрации на этот тест дождитесь письма с подтверждением от Tripwire Interactive. Получив его, вы сможете скачать тестовую версию игры из Steam, которая автоматически появится в вашей библиотеке Steam. Покупать игру для участия не нужно.

Тест состоится завтра, 13 июля 2025 года, поэтому лучше всего зарегистрироваться на него до сегодняшнего вечера, до его официального начала. Стресс-тест будет проходить в два этапа. Первый этап пройдёт с 20:00 до 22:00 МСК, а второй — с 00:00 14 июля до 02:00 МСК. Таким образом, во время тестирования у вас будет четыре часа на игру.

Кроме того, разработчики попросили участников не записывать игровой процесс и не транслировать его в прямом эфире на каких-либо платформах, чтобы «обеспечить максимальную стабильность многопользовательской среды».

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
InspiringEben

чет прям сомнительно мало. Два дня хоят бы сделали или одни сутки.

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Mavring1313

потому что это СТРЕСС тест, а не бета тест. Стресс тесты не делают долгими. В посте даже написано "проверить как игра будет себя вести". Заходишь каточек сыграешь пару штук и всё.

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