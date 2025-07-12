13 июля для Killing Floor 3 пройдёт финальный стресс-тест

Стресс-тест Killing Floor 3 начнётся в воскресенье, 13 июля 2025 года. Это будет однодневная фаза тестирования, в течение которой заинтересованные игроки смогут зарегистрироваться, чтобы оценить производительность игры до её официального релиза 24 июля 2025 года. Основная цель этого тестирования — собрать отзывы игроков и доработать игру.
Если вы хотите принять участие в стресс-тесте Killing Floor 3 и оставить отзыв разработчику, выполните следующие действия:
- Откройте Steam и перейдите на страницу магазина Killing Floor 3.
- Прокрутите вниз, чтобы нажать на опцию «Запросить доступ к стресс-тесту Killing Floor 3».
После регистрации на этот тест дождитесь письма с подтверждением от Tripwire Interactive. Получив его, вы сможете скачать тестовую версию игры из Steam, которая автоматически появится в вашей библиотеке Steam. Покупать игру для участия не нужно.
Тест состоится завтра, 13 июля 2025 года, поэтому лучше всего зарегистрироваться на него до сегодняшнего вечера, до его официального начала. Стресс-тест будет проходить в два этапа. Первый этап пройдёт с 20:00 до 22:00 МСК, а второй — с 00:00 14 июля до 02:00 МСК. Таким образом, во время тестирования у вас будет четыре часа на игру.
Кроме того, разработчики попросили участников не записывать игровой процесс и не транслировать его в прямом эфире на каких-либо платформах, чтобы «обеспечить максимальную стабильность многопользовательской среды».
чет прям сомнительно мало. Два дня хоят бы сделали или одни сутки.
потому что это СТРЕСС тест, а не бета тест. Стресс тесты не делают долгими. В посте даже написано "проверить как игра будет себя вести". Заходишь каточек сыграешь пару штук и всё.