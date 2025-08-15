Embracer Group теряет треть выручки, но верит в долгосрочный успех Killing Floor 3

Шведский холдинг Embracer Group, готовящийся к ребрендингу в Fellowship Entertainment, отчитался за апрель–июнь 2025 года. Квартальная выручка упала на 31%, до 3,35 млрд шведских крон ($351 млн). Сильнее всего просел мобильный сегмент — минус 63% (520 млн крон), а продажи игр для ПК и консолей сократились на 38% (1,64 млрд крон). Новинки принесли на 43% меньше, а бэк-каталог — на 36%.

При этом выручка от неигровых развлечений и услуг выросла на 41%, до 1,19 млрд крон, а чистый убыток сократился в 4,5 раза — до 410 млн крон.

В отчёте отмечено, что Kingdom Come: Deliverance 2 уступила внимание аудитории конкурентам, но ситуацию планируют исправить DLC. Killing Floor 3, вышедшая уже после отчётного периода, стартовала чуть ниже ожиданий, однако названа «уверенным релизом» с потенциалом на долгую дистанцию.

За квартал мобильные игры холдинга получили 152 млн загрузок — на 78 млн меньше, чем годом ранее, а MAU и DAU снизились на 41% и 59% соответственно.