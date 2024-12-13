Геймплейный трейлер Killing Floor 3 раскрывает дату выхода шутера

На церемонии The Game Awards 2024 был представлен новый геймплейный трейлер шутера Killing Floor 3 от студии Tripwire Interactive. Свежий ролик не только демонстрирует зрелищные перестрелки и мрачную атмосферу, но и раскрывает дату выхода. Игроки смогут погрузиться в мир зомби и мутантов уже в марте 2025 года.

Killing Floor 3 продолжает традиции серии, начавшейся в 2009 году. Новая часть предложит сражения с волнами зомби и мутантов в роли бойцов спецотряда. Каждый оперативник обладает уникальными способностями и доступом к разнообразному оружию, позволяя игрокам выбирать стиль игры.

Шутер будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, с поддержкой кроссплатформенного мультиплеера. Кроме того, разработчики объявили о начале закрытого бета-тестирования, которое стартует в начале 2025 года, пригласив всех желающих подать заявки на участие.