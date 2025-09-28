ЧАТ ИГРЫ
Killing Floor 3 24.07.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.9 140 оценок

Готовится обновление Rearmament для Killing Floor 3: новое оружие и отвязка перков

KoRnEr KoRnEr

Tripwire Interactive прислушалась к мнению игроков и внесла существенные изменения в механику игры. После критики системы привязки перков к конкретным персонажам разработчики решили полностью изменить подход:

  • Перки больше не будут привязаны к определённым героям
  • Игроки смогут свободно выбирать любые перки для своих персонажей
  • Появится возможность индивидуальной настройки героев

Апдейт Rearmament принесёт в игру:

  • Несколько бесплатных моделей оружия
  • Расширенную систему кастомизации персонажей
  • Улучшенную механику выбора перков

Несмотря на положительные изменения, игра продолжает получать смешанные отзывы. Рейтинг в Steam остаётся в основном отрицательным.

Основные претензии игроков связаны с:

  • Недостаточным количеством контента
  • Медленным темпом развития проекта
  • Отсутствием крупных обновлений

Разработчики продолжают работать над улучшением игры, учитывая отзывы сообщества. Tripwire Interactive демонстрирует готовность к диалогу с игроками и внесению изменений в игровой процесс, что может положительно сказаться на общем восприятии проекта в будущем.

Важно отметить, что реакция на изменения будет зависеть от того, насколько эффективно разработчики смогут устранить текущие недостатки и добавить новый контент, отвечающий ожиданиям игроков.

Комментарии:  8
SaintsEagle

>Tripwire Interactive демонстрирует готовность к диалогу с игроками
Ну не знаю, они 99% популярных обсуждений в стиме игнорят)

4
ratte88

Они писали, что им всё равно на стим ибо чересчур много нытиков-токсиков, которые срут не по делу. Хочешь оформить жалобу - в дискорд или на их форум.
И они реагируют, но очень медленно, да и с движком работать не умеют. Люди когда начали жаловаться, вроде, на ошибку с гидрой (или чёт подобной), они буквально сказали, что не знают в чём дело.

3
Haliburton ratte88
Они писали, что им всё равно на стим ибо чересчур много нытиков-токсиков, которые срут не по делу. Хочешь оформить жалобу - в дискорд или на их форум.

Так получается это соевые разработчики с чувством собственного величия, значит денюжки им нужны, а жалобы нет

2
Hevin

Статистика говорит сама за себя.

4
qDan

Я удивлён, что у "игры" вообще было 30 тысяч на пике, ведь с ней можно было бесплатно и легально ознакомится заранее, собственными глазами увидев что Трипвайр продаёт по-сути демку.

ratte88

А чат так и не завезли...

2
Neko-Aheron

С такой игрой и оптимизацией в ней... монстрами, которые вообще никакие и ужасно скучной стрельбой и оружием в пару видов ... да уж... Им игру с нуля делать нужно.

Я не говорю о наборе рандомных локаций, который сделаны дешево и халтурно.

После этой ... "игры" я вернулся во вторую часть и она была на 10 голов выше этого подобия на продолжение ( паразитирование на названии игры )

qDan

Криворучки из Трипвайра пошли по стопам Старбриза и Ребеллион, выпустивших провальный "Рейд" и "Странную Бригаду" соответственно, ожидаемо сделав пятикратно переваренный кал.

В получившиеся помои не станут играть, даже если бесплатно раздавать КФ3 и приплачивать сверху. Даже в зачуханной первой части, которую на коленке ни то на третьем, ни то вообще на втором Анрыле делали - за копейки можно получить больше карт, персонажей и пушек, чем в этом пре-альфа огрызке.