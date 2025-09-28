Готовится обновление Rearmament для Killing Floor 3: новое оружие и отвязка перков

Tripwire Interactive прислушалась к мнению игроков и внесла существенные изменения в механику игры. После критики системы привязки перков к конкретным персонажам разработчики решили полностью изменить подход:
- Перки больше не будут привязаны к определённым героям
- Игроки смогут свободно выбирать любые перки для своих персонажей
- Появится возможность индивидуальной настройки героев
Апдейт Rearmament принесёт в игру:
- Несколько бесплатных моделей оружия
- Расширенную систему кастомизации персонажей
- Улучшенную механику выбора перков
Несмотря на положительные изменения, игра продолжает получать смешанные отзывы. Рейтинг в Steam остаётся в основном отрицательным.
Основные претензии игроков связаны с:
- Недостаточным количеством контента
- Медленным темпом развития проекта
- Отсутствием крупных обновлений
Разработчики продолжают работать над улучшением игры, учитывая отзывы сообщества. Tripwire Interactive демонстрирует готовность к диалогу с игроками и внесению изменений в игровой процесс, что может положительно сказаться на общем восприятии проекта в будущем.
Важно отметить, что реакция на изменения будет зависеть от того, насколько эффективно разработчики смогут устранить текущие недостатки и добавить новый контент, отвечающий ожиданиям игроков.
>Tripwire Interactive демонстрирует готовность к диалогу с игроками
Ну не знаю, они 99% популярных обсуждений в стиме игнорят)
Они писали, что им всё равно на стим ибо чересчур много нытиков-токсиков, которые срут не по делу. Хочешь оформить жалобу - в дискорд или на их форум.
И они реагируют, но очень медленно, да и с движком работать не умеют. Люди когда начали жаловаться, вроде, на ошибку с гидрой (или чёт подобной), они буквально сказали, что не знают в чём дело.
Так получается это соевые разработчики с чувством собственного величия, значит денюжки им нужны, а жалобы нет
Статистика говорит сама за себя.
Я удивлён, что у "игры" вообще было 30 тысяч на пике, ведь с ней можно было бесплатно и легально ознакомится заранее, собственными глазами увидев что Трипвайр продаёт по-сути демку.
А чат так и не завезли...
С такой игрой и оптимизацией в ней... монстрами, которые вообще никакие и ужасно скучной стрельбой и оружием в пару видов ... да уж... Им игру с нуля делать нужно.
Я не говорю о наборе рандомных локаций, который сделаны дешево и халтурно.
После этой ... "игры" я вернулся во вторую часть и она была на 10 голов выше этого подобия на продолжение ( паразитирование на названии игры )
Криворучки из Трипвайра пошли по стопам Старбриза и Ребеллион, выпустивших провальный "Рейд" и "Странную Бригаду" соответственно, ожидаемо сделав пятикратно переваренный кал.
В получившиеся помои не станут играть, даже если бесплатно раздавать КФ3 и приплачивать сверху. Даже в зачуханной первой части, которую на коленке ни то на третьем, ни то вообще на втором Анрыле делали - за копейки можно получить больше карт, персонажей и пушек, чем в этом пре-альфа огрызке.