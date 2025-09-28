Готовится обновление Rearmament для Killing Floor 3: новое оружие и отвязка перков

Tripwire Interactive прислушалась к мнению игроков и внесла существенные изменения в механику игры. После критики системы привязки перков к конкретным персонажам разработчики решили полностью изменить подход:

Перки больше не будут привязаны к определённым героям

Игроки смогут свободно выбирать любые перки для своих персонажей

Появится возможность индивидуальной настройки героев

Апдейт Rearmament принесёт в игру:

Несколько бесплатных моделей оружия

Расширенную систему кастомизации персонажей

Улучшенную механику выбора перков

Несмотря на положительные изменения, игра продолжает получать смешанные отзывы. Рейтинг в Steam остаётся в основном отрицательным.

Основные претензии игроков связаны с:

Недостаточным количеством контента

Медленным темпом развития проекта

Отсутствием крупных обновлений

Разработчики продолжают работать над улучшением игры, учитывая отзывы сообщества. Tripwire Interactive демонстрирует готовность к диалогу с игроками и внесению изменений в игровой процесс, что может положительно сказаться на общем восприятии проекта в будущем.

Важно отметить, что реакция на изменения будет зависеть от того, насколько эффективно разработчики смогут устранить текущие недостатки и добавить новый контент, отвечающий ожиданиям игроков.