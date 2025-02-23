Игроки Killing Floor 3 разделились во мнениях после окончания бета-версии

Закрытое бета-тестирование Killing Floor 3 закончилось, но его итоги оказались далеко не радужными. Многие игроки, особенно поклонники Killing Floor 2, выражают беспокойство из-за технического состояния игры, называя бету «катастрофой». С момента анонса на Gamescom 2023 проект находился под пристальным вниманием, а релиз уже назначен на март 2025 года. Однако, судя по отзывам тестировщиков, игра требует серьезной доработки.

На Reddit пользователи жалуются на низкий фреймрейт, проблемы с анимацией, слабую систему оружия и ужасный сетевой код. Некоторые фанаты, игравшие в серию с 2009 года, утверждают, что на данный момент игра «непригодна» к выпуску. Другие настроены более оптимистично, отмечая, что геймплей может быть веселым, но технические проблемы и странные решения разработчиков — например, неудачный пользовательский интерфейс и ограниченное количество стимуляторов исцеления — сильно портят впечатление.

Тем не менее, не все отзывы негативны. Некоторые игроки утверждают, что им понравилось тестирование, несмотря на проблемы. Один из пользователей привел интересную аналогию: если 80 % посетителей ресторана остались недовольны, это не значит, что блюдо не понравится лично вам.

Tripwire Interactive признала проблемы и заверила, что часть багов уже исправлена в новых сборках. Разработчики пообещали поделиться обновлениями на предстоящей трансляции 27 февраля. Пока же фанаты остаются в сомнениях: успеет ли студия довести Killing Floor 3 до ума к запланированному релизу, или игру ждет перенос?