Игроки Killing Floor 3 разделились во мнениях после окончания бета-версии

Закрытое бета-тестирование Killing Floor 3 закончилось, но его итоги оказались далеко не радужными. Многие игроки, особенно поклонники Killing Floor 2, выражают беспокойство из-за технического состояния игры, называя бету «катастрофой». С момента анонса на Gamescom 2023 проект находился под пристальным вниманием, а релиз уже назначен на март 2025 года. Однако, судя по отзывам тестировщиков, игра требует серьезной доработки.
На Reddit пользователи жалуются на низкий фреймрейт, проблемы с анимацией, слабую систему оружия и ужасный сетевой код. Некоторые фанаты, игравшие в серию с 2009 года, утверждают, что на данный момент игра «непригодна» к выпуску. Другие настроены более оптимистично, отмечая, что геймплей может быть веселым, но технические проблемы и странные решения разработчиков — например, неудачный пользовательский интерфейс и ограниченное количество стимуляторов исцеления — сильно портят впечатление.
Тем не менее, не все отзывы негативны. Некоторые игроки утверждают, что им понравилось тестирование, несмотря на проблемы. Один из пользователей привел интересную аналогию: если 80 % посетителей ресторана остались недовольны, это не значит, что блюдо не понравится лично вам.
Tripwire Interactive признала проблемы и заверила, что часть багов уже исправлена в новых сборках. Разработчики пообещали поделиться обновлениями на предстоящей трансляции 27 февраля. Пока же фанаты остаются в сомнениях: успеет ли студия довести Killing Floor 3 до ума к запланированному релизу, или игру ждет перенос?
UE5?
Да, UE5 Moment.
Я теперь не Killing Floor 3, я Apex Floor 3
Мне понравилась 3 часть. Стрельба, звуки, анимации стали лучше.
Новые боссы порадовали, хотя мне внешний вид Флешпаунда и Мясника не очень понравился. Во 2 части они выглядели более угрожающее что ли.
Вертикальности добавили, теперь герой как столб не стоит перед уступом пока ему Ж рвет Мясник какой нибудь, а можно на него залезть. Карты новые годными вышли.
А так норм, жду выхода.
Вау, кто бы мог догадаться что в бета тестировании игра будет не отполированной релизной версией? Другое дело если б её выкатили в таком состоянии, как Сталкач 2, хотя и его хорошо поправили за 2 месяца, в то время как большинство возбухателей здесь прибегало каждый день поливать всё навозом. Главное что разрабы слышат и делают как надо, а не просто обещают и сыплют красивыми синематиками.
Тут не только в полировке дело.
Стало совершенно очевидно, что одна из главных фишек КФ, которую подняла 2 игра серии - анимации оружия это просто печаль. Звуковое сопровождение оружия еще более менее.
Дальше идет проблема с лором. Игра про апокалипсис, про вымирание человечества и нескончаемом потоке мутантов. Разрабы забили на свой лор, на дворе 3 игры 2099 год, откуда там небоскребы и цветущие деревья? Мутанты посадили?
Дальше проблемы с визуалом, опять нет того мрака, нет того чувства безнадеги. На карте где улицы (не помню названия) там вообще какие то лютые пересветы и серость. Играть просто глазам больно будет.
Продвинутой расчлененкой тут даже и не пахнет, я не говорю про продвинутый вариант Physx, там по дефолту это в порядке было. Тут нет каких то ошметков, трупы вообще веса будто не имеют, они тупо отлетают+конечности почти сразу же исчезают (видимо в угоду оптимизации).
Лицензированного саундтрека я как понял не будет. Либо пока для беты не стали треклист раскрывать. Во 2 там было много метал треков, как с вокалом, так и инструментал. Здесь опять унылые и пердящие запилы от Rocky Gray, если честно, он утомил.
В общем, проект определенно имеет не завидное будущее, тут еще факт в том, что разрабы своим нежеланием развивать 2 КФ завели его в могилу в плане контента. Им лень было делать карты, им лень было добавлять качественное оружие.
Полностью согласен с твоим мнением. Кроме всего этого ещё и рефандят очень хреново, уже второй день жду что бы рефанд подтвердили.
Всё-таки с мутантами борятся, и вполне успешно, раз технологическая продвинутость оружия и гаджетов каждый раз возрастает. От куда-же то всё это берётся. Мне такое напоминает Обитель Зла и корпорацию Амбрелла, где везде апокалипсис а у них удобные бункеры, но вместо них надземные строения как в Death Stranding. Где-то продвинутые места в КФ должны быть, и видимо это они самые.
Вот это да, с визуалом им надо потрудиться. Атмосфера потеряна, хотя не от того что на улице светло.
Согласен.
Видать кто-то наверху заказал Дум на минималках)) Но да, музон надо поменять, хотя они уже вряд-ли сделают. Добавили б возможность вернуть старые треки, или добавить свои, так уже получше будет.
А сейчас им ещё воевать со всякими хайповыми онлайн помойками, максимум на что они могут расчитывать - на фанатов, которые вернутся. Им надо постараться больше, пускай отложат игру на пол года, доработают многое, и снова дадут опробовать. Главное чтоб сейчас не выпускали, а после допиливали (это уже издевательство).
Смейся-смейся. Посмотрим кто будет смеяться последним, когда выйдут длц, а ты внезапно везде начнёшь писать какая игра шедевр)
Поиграл, полная шляпа. Проблемы с анимацией, фпс на дне. Пришлось ставить dlss на ультра производительность что бы фпс стал 60. Я хз, в минималках просит 1060 - это играйте в 30 кадров. А так это таже 2я часть только чуть подтянута, если подтянут оптимизацию и сетевой код, ну поиграть можно. Но я еще во второй наигрался, навряд ли покупать буду.
уг а не оптимизон // Андрей Павлов
Надеюсь разработчики услышат бета тестеров, уж не хочется терять такую игру из арсенала.