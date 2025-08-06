Исправление багов и улучшение сервера - Killing Floor 3 получила важный апдейт

Tripwire Interactive продолжает доводить Killing Floor 3 до ума — сегодня игра получила свежее обновление, направленное на исправление ряда технических проблем. Патч улучшает стабильность серверов и снижает вероятность вылетов и багов в разных игровых сценариях.

Одним из главных улучшений стал голосовой чат: теперь он работает корректно даже в случае изменений настроек конфиденциальности или если игрок присоединяется к матчу с опозданием. Исправлены и баги с выбором оружия — поздно подключившиеся бойцы теперь получают верное стартовое снаряжение.

Также решены графические огрехи — тени больше не искажаются на конечностях и останках Зэдов. Разработчики добавили обратную связь при создании модификаций оружия, что сделает процесс более понятным и отзывчивым.

Следующий патч запланирован на следующую неделю — он займётся скачками производительности, ошибками подбора игроков и другими важными аспектами. Killing Floor 3 доступна на PC, Xbox Series X/S и PS5.