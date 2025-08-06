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Killing Floor 3 24.07.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
7 125 оценок

Исправление багов и улучшение сервера - Killing Floor 3 получила важный апдейт

butcher69 butcher69

Tripwire Interactive продолжает доводить Killing Floor 3 до ума — сегодня игра получила свежее обновление, направленное на исправление ряда технических проблем. Патч улучшает стабильность серверов и снижает вероятность вылетов и багов в разных игровых сценариях.

Одним из главных улучшений стал голосовой чат: теперь он работает корректно даже в случае изменений настроек конфиденциальности или если игрок присоединяется к матчу с опозданием. Исправлены и баги с выбором оружия — поздно подключившиеся бойцы теперь получают верное стартовое снаряжение.

Обзор Killing Floor 3 - веселый мясной шутер, который (не) попал в цель

Также решены графические огрехи — тени больше не искажаются на конечностях и останках Зэдов. Разработчики добавили обратную связь при создании модификаций оружия, что сделает процесс более понятным и отзывчивым.

Следующий патч запланирован на следующую неделю — он займётся скачками производительности, ошибками подбора игроков и другими важными аспектами. Killing Floor 3 доступна на PC, Xbox Series X/S и PS5.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
zangx

ещё месяц или два, подожду пока они всё починят

ReflectiveAlastair

У меня все ровно вылетает игра при загрузки миссии, купил игру на свою голову.