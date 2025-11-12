Killing Floor 3 отправит игроков в ад джунглей - представлена новая карта "Тюрьма"

Студия Tripwire Interactive анонсировала новую карту «Тюрьма» (Prison) для кооперативного шутера Killing Floor 3. Локация станет частью второго сезона и перенесёт игроков в сердце влажных джунглей Коста-Рики, где среди зарослей скрывается разрушенный, но всё ещё действующий секретный изолятор. По сюжету, когда-то здесь держали особо опасных и «ценных» узников, но теперь тюрьма наполнена куда более зловещими обитателями.

Сканирование местности выявляет странные энергетические всплески — что-то внутри объекта пожирает невероятное количество энергии. Игрокам предстоит исследовать тёмные коридоры, раскрыть тайну комплекса и выжить в схватке с новой угрозой, подробности о которой обещают раскрыть в ближайшие дни.

Напомним, Killing Floor 3 вышла в июле на PC и консолях. В октябре проект получил крупное обновление Rearmament с новым арсеналом и улучшениями, а второй сезон обещает сделать игру ещё кровавее и напряжённее.