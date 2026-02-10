Killing Floor 3 получит масштабную поддержку в 2026 году: новые сезоны, классы и двойное оружие

Tripwire Interactive представила подробную дорожную карту поддержки для кооперативного шутера Killing Floor 3 на весь 2026 год, демонстрируя приверженность долгосрочной работе с сообществом, несмотря на неоднозначный приём игры при релизе.

Сезон 3 стартует в середине марта и предложит игрокам нового противника — The Scavenger, босса Alpha Scavenger, карту «Арктическая исследовательская станция», режим «Длинная волна», два новых вида оружия и дополнительный контент. В Сезоне 4, выход которого запланирован позже, появится долгожданный класс «Стрелок» (The Gunslinger), новая карта, режим «Бесконечная волна», повышенный уровень сложности и дополнительные нововведения. Оба сезона будут поддерживать новые режимы, награды и внедрение механики Dual Wielding, позволяющей одновременно использовать два оружия.

Помимо сезонного контента, разработчики анонсировали межсезонное обновление между весной и летом, которое добавит текстовый чат и улучшения качества жизни. Также традиционно ожидаются тематические события к Хэллоуину и зимним праздникам, каждое со своими уникальными картами и оружием.

Tripwire Interactive подчеркивает, что 2026 год станет годом активной поддержки Killing Floor 3, ориентированной на разнообразие контента и новые возможности для кооперативного геймплея, обеспечивая игрокам постоянные испытания и свежие впечатления.