Killing Floor 3 получит масштабную поддержку в 2026 году: новые сезоны, классы и двойное оружие

Tripwire Interactive представила подробную дорожную карту поддержки для кооперативного шутера Killing Floor 3 на весь 2026 год, демонстрируя приверженность долгосрочной работе с сообществом, несмотря на неоднозначный приём игры при релизе.
Сезон 3 стартует в середине марта и предложит игрокам нового противника — The Scavenger, босса Alpha Scavenger, карту «Арктическая исследовательская станция», режим «Длинная волна», два новых вида оружия и дополнительный контент. В Сезоне 4, выход которого запланирован позже, появится долгожданный класс «Стрелок» (The Gunslinger), новая карта, режим «Бесконечная волна», повышенный уровень сложности и дополнительные нововведения. Оба сезона будут поддерживать новые режимы, награды и внедрение механики Dual Wielding, позволяющей одновременно использовать два оружия.
Помимо сезонного контента, разработчики анонсировали межсезонное обновление между весной и летом, которое добавит текстовый чат и улучшения качества жизни. Также традиционно ожидаются тематические события к Хэллоуину и зимним праздникам, каждое со своими уникальными картами и оружием.
Tripwire Interactive подчеркивает, что 2026 год станет годом активной поддержки Killing Floor 3, ориентированной на разнообразие контента и новые возможности для кооперативного геймплея, обеспечивая игрокам постоянные испытания и свежие впечатления.
Оно еще дергается ?
Уже нет, онлайн там ноль человек, первый и последний год вялой поддержки и закрытие игры.
можно конечно в стиме сранивать онлайн с другими играми, но глупо смотреть, когда есть игроки с консолей, а выручка с консолей за 25 год там считай сравнивается на одном уровне с ПК.
Если искать любую карту быстро находится. Если определенную то не всегда быстро, но запускает быстро ~20-30 секунд, а дальше могут зайти например после 1 волны. В будущем будет браузер серверов как в KF 2.
Ну раскрутят контент, ещё больше подтянется) Когда KF 2 за столько лет столько всего получил есть свои плюсы, но я больше в него не играю. Я думаю если больше оживят новые карты в KF 3, то игроки с KF 2 перейдут)
Хороший коупинг, ведь на консолях нет других игр кроме кф3. Поэтому вся прибыль идёт на кф3
В декабре выглядело это ужасно. Посмотрим теперь в июне
норм оффлайн запелили?
Ну длинная возможно на 10 волн? на 8 нет большого смысла делать, т.к. всё-таки 2 оружки надо успеть получить, а если они дорогие и не класс коммандоса с перком на -30% стоимости то будет тяжело.
Что за 4 босс? Scavenger чё это такое?:D Перемалыватель костей, какой-то ужас?
Ух, а ведь за Арктикой могла бы подтянуться карта Париж в огне и Ядерный удар, но уже ближе к адаптации KF 3. Да и вообще будет хорошо если выпустят какую-то карту в 2 - ночном и дневном. Это ведь когда-то было в том же Warface, где Ферму (закат) и Д-17 также выпускали в дневном и ночном вариантах!
И хотелось бы уже получать всякие особенности на картах. А то вентиляторы, турели как реквизит, ловушки, но в этом плане даже карты из KF 2 хоть и ушли местами в клоунские, но зато были разные особенности, как Бал монстров, потом там где "Кракен" был и затягивал, и т.д. прям чувствуется разная атмосфера. А в KF 3 всё как-то тускло опять же из-за корпоративного стиля и я не думаю что каждая карта должна быть в одинаковом стиле, одни наоборот можно реально устрашить ещё больше, а другие наоборот сделать с более живой атмосферой. На эту тему был показателен HITMAN 2, который чередовал мрачные карты с яркими. KF 3 надо раскручивать не клоунство, а больше импровизации! Или они просто рассчитывают что через несколько лет появится редактор карт и пусть этим делом занимаются другие моддеры?