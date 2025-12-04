ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Killing Floor 3 24.07.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.8 146 оценок

Killing Floor 3: стартовал второй сезон - Operation: Breakout

ratte88 ratte88

Tripwire Interactive выпустила самое масштабное обновление за первый год поддержки Killing Floor 3. Второй сезон Operation: Breakout добавляет новый контент, механики и улучшения баланса, значительно расширяя возможности игры.

Игроков ждёт пистолет-пулемёт KV Recluse для Медика, возвращение сталкера и новая карта выживания — тюрьма в джунглях Коста-Рики. В игру вернулся специалист DJ Scully, а вместе с ним — сюжетная кампания из десяти миссий, новые еженедельные режимы, волновые мутаторы и анимированные добивания Зедов. Появилась вкладка магазина коллекций и 100-уровневый набор предметов снабжения для прогресса и кастомизации персонажей.

Разработчики также провели масштабную работу над балансом, оптимизацией производительности и исправили сотни ошибок. С полным списком обновлений игры можно ознакомиться здесь.

7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Samson48

Даже онлайн взлетел)

1
Эдик Писюкович

Кек, как можно умудриться было прокакать вторую часть