Killing Floor 3 вернёт сложность Suicidal и отложит бесконечные волны ради качества

Tripwire Interactive объявила об изменениях в планах развития Killing Floor 3. Одним из главных нововведений станет возвращение уровня сложности Suicidal, которого активно просило игровое сообщество.

Разработчики считают, что этот режим займёт место между сложностями Hard и Hell on Earth, предлагая более серьёзное испытание для игроков, но не требуя максимального уровня подготовки. При этом Hell on Earth также ждут изменения — летом команда внесёт ряд точечных корректировок баланса, а более масштабные улучшения пока находятся на стадии разработки и тестирования.

Одновременно студия обновила дорожную карту контентной поддержки игры. Режим с «Бесконечной» волной не появится в четвёртом сезоне, поскольку разработчики решили потратить дополнительное время на его создание. По словам Tripwire Interactive, это позволит добиться необходимого качества и глубины игрового опыта.

Кроме того, позднее в этом году игроки Killing Floor 3 смогут впервые опробовать публичную альфа-версию полноценного набора инструментов для моддинга, который должен расширить возможности сообщества по созданию собственного контента.