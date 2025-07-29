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Killing Floor 3 24.07.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.9 115 оценок

Killing Floor 3 ворвалась в лидеры чарта продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 22 по 29 июля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Tripwire Interactive может праздновать — выпущенный на прошлой неделе шутер Killing Floor 3 стартовал с уверенными продажами. Игра заняла второе место среди самых кассовых продуктов в Steam. А если исключить Steam Deck, то вообще вышла на первое место.

Это особенно примечательно на фоне «смешанных» пользовательских отзывов — игра получила критику за баланс и технические проблемы. Тем не менее, интерес аудитории оказался высоким.

В чарте появились и другие новинки. Китайский соулслайк Wuchang: Fallen Feathers ворвался на четвёртую позицию общего списка, а мультиплеерный шутер Wildgate, созданный выходцами из Blizzard, дебютировал на пятом месте. При этом именно он оказался единственным из новичков, который пришёлся по душе игрокам.

  1. Steam Deck
  2. Killing Floor 3
  3. PEAK
  4. WUCHANG: Fallen Feathers
  5. Ready or Not
  6. Wildgate
  7. Dead by Daylight
  8. RimWorld
  9. Abiotic Factor
  10. Clair Obscur: Expedition 33
19
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
WerGC

все и в том числе я были не довольны и вдруг в списке лидеров,странно это

8
Snake2105

Steam Deck игра наверное такая раз в списке лидеров продаж?

5
CAN I HABE PIZZA PLS
Рейтинг составлен не по количеству проданных копий

Ну ясн. То-то игра на 116-м месте по онлайну.

интерес аудитории оказался высоким

В каком месте?

1
qDan

Да-да, КФ3 теперь в лидерасах... Веилгей кстати,"врывался" точно также, причём пиковый онлайн за счёт хайпа и ботов был под 90 тысяч, в то время как у КФ3 едва дотянул до 30 тысяч. А ведь это сетевая игра и онлайн должен быть стабильней...

Даю КФ3 недели 2-3 жизни, потом про неё вообще никто не вспомнит. Если конечно, разработчики не возьмутся за голову и не добавят разнообразия, возможность выбирать сервера и что совсем фантасмагорично - отсутствующий на данный момент текстовый чат.