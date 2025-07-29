Killing Floor 3 ворвалась в лидеры чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 22 по 29 июля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Tripwire Interactive может праздновать — выпущенный на прошлой неделе шутер Killing Floor 3 стартовал с уверенными продажами. Игра заняла второе место среди самых кассовых продуктов в Steam. А если исключить Steam Deck, то вообще вышла на первое место.
Это особенно примечательно на фоне «смешанных» пользовательских отзывов — игра получила критику за баланс и технические проблемы. Тем не менее, интерес аудитории оказался высоким.
В чарте появились и другие новинки. Китайский соулслайк Wuchang: Fallen Feathers ворвался на четвёртую позицию общего списка, а мультиплеерный шутер Wildgate, созданный выходцами из Blizzard, дебютировал на пятом месте. При этом именно он оказался единственным из новичков, который пришёлся по душе игрокам.
- Steam Deck
- Killing Floor 3
- PEAK
- WUCHANG: Fallen Feathers
- Ready or Not
- Wildgate
- Dead by Daylight
- RimWorld
- Abiotic Factor
- Clair Obscur: Expedition 33
все и в том числе я были не довольны и вдруг в списке лидеров,странно это
Steam Deck игра наверное такая раз в списке лидеров продаж?
Ну ясн. То-то игра на 116-м месте по онлайну.
В каком месте?
Да-да, КФ3 теперь в лидерасах... Веилгей кстати,"врывался" точно также, причём пиковый онлайн за счёт хайпа и ботов был под 90 тысяч, в то время как у КФ3 едва дотянул до 30 тысяч. А ведь это сетевая игра и онлайн должен быть стабильней...
Даю КФ3 недели 2-3 жизни, потом про неё вообще никто не вспомнит. Если конечно, разработчики не возьмутся за голову и не добавят разнообразия, возможность выбирать сервера и что совсем фантасмагорично - отсутствующий на данный момент текстовый чат.