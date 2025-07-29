Killing Floor 3 ворвалась в лидеры чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 22 по 29 июля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Tripwire Interactive может праздновать — выпущенный на прошлой неделе шутер Killing Floor 3 стартовал с уверенными продажами. Игра заняла второе место среди самых кассовых продуктов в Steam. А если исключить Steam Deck, то вообще вышла на первое место.

Это особенно примечательно на фоне «смешанных» пользовательских отзывов — игра получила критику за баланс и технические проблемы. Тем не менее, интерес аудитории оказался высоким.

В чарте появились и другие новинки. Китайский соулслайк Wuchang: Fallen Feathers ворвался на четвёртую позицию общего списка, а мультиплеерный шутер Wildgate, созданный выходцами из Blizzard, дебютировал на пятом месте. При этом именно он оказался единственным из новичков, который пришёлся по душе игрокам.