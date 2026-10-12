Killing Floor 3 встретила Хэллоуин отелем с привидениями и 208 наградами в бесплатном обновлении

Tripwire Interactive выпустила Halloween Horrors: Ghastly Getaway — первое сезонное хэллоуинское мероприятие в истории Killing Floor 3. Обновление уже доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Праздничное оформление останется в игре до 5 ноября, однако главная новинка — карта «Отель с привидениями» — войдёт в постоянный контент.

События новой карты разворачиваются в отеле «Иорга» в румынском городе Владислав. Здание пострадало после неудачного ритуала, а сражаться с биоинженерными монстрами предстоит на нескольких этажах. Вертикальная планировка добавляет опасности: неосторожное движение может закончиться падением с высоты. На время события привычные модели противников и босс доктор Муркрофт получили образы классических чудовищ из фильмов ужасов. После завершения мероприятия эти версии врагов останутся доступны на новой карте.

В обновление также вошёл хэллоуинский «Пропуск снабжения» с 208 наградами в бесплатной и платной линейках. Игроки смогут получить тематические облики, украшения, наклейки и карточки профиля. Магазин пополнили костюм скелета, тыквенная маска и другие сезонные предметы.

Помимо праздничного контента, разработчики добавили одноручные версии пистолетов для класса «Стрелок», новые ежедневные испытания, еженедельные модификаторы волн и дополнительную музыку в главном меню. Также исправлены ошибки и внесены улучшения игрового процесса.

Killing Floor 3 вышла в июле 2025 года и предлагает кооперативные сражения отрядов до шести человек против волн зедов. Новое обновление сочетает временные праздничные активности с постоянным расширением игры, поэтому даже после окончания Хэллоуина у игроков останется повод вернуться на поле боя.