Killing Floor 3 вызывает вопросы за две недели до релиза: стресс-тест под жёстким NDA на 5 лет

До выхода Killing Floor 3 осталось всего две недели, но вместо уверенного финального рывка к релизу, вокруг игры вспыхнул новый скандал. Разработчики из Tripwire Interactive запустили заключительный стресс-тест, участие в котором возможно только после подписания жёсткого соглашения о неразглашении (NDA) — сроком на пять лет.

Участники стресс-теста лишены возможности записывать видео, делать скриншоты или делиться впечатлениями. Более того, соглашение запрещает раскрывать любую информацию о содержимом теста до 2030 года. В игровой среде такая мера воспринимается как странная и подозрительная, особенно учитывая, что игра практически готова к запуску.

Игроки на Reddit и других площадках массово высказывают недоумение: зачем скрывать игру, если скоро все и так её увидят? Один пользователь справедливо заметил: «Игра выходит через 2 недели, и вы запрещаете стримы? Кто вообще будет это покупать?»

Ситуация дошла до абсурда: одного из стримеров, осмелившегося показать геймплей Killing Floor 3, попросили остановить трансляцию и впоследствии заблокировали. Это лишь усилило недоверие сообщества: неужели игра снова «не готова», несмотря на обещанные доработки?

Напомним, Killing Floor 3 уже была отложена в марте 2025 года — по словам разработчиков, прежняя версия «не соответствовала ожиданиям». Стресс-тест должен был продемонстрировать прогресс, но на деле вызвал ещё больше вопросов.

Пользователи в соцсетях активно критикуют решение Tripwire. Один из популярных комментариев звучит так: «Вы сами себе вредите этим NDA. Мы хотим увидеть, как изменилась игра. Если бы вы действительно были уверены в своём продукте, вы бы этого не делали».

Официальной реакции от Tripwire Interactive пока нет, но общественное давление растёт. До релиза остаётся минимум времени, а столь строгие ограничения лишь усиливают ощущение, что Killing Floor 3 может не оправдать ожиданий.

Если студия действительно исправила ошибки и готова показать качественную игру — сейчас самое время это доказать. И точно не с помощью NDA на полдесятилетия.