Кооперативный шутер Killing Floor 3 прокачали: бесплатное обновление Rearmament уже здесь

Разработчики кооперативного шутера Killing Floor 3 представили крупное бесплатное обновление Rearmament, которое уже доступно для загрузки на PlayStation 5. Главные новшества включают три новых оружия, созданных по реальным прототипам, а также новые модификации для существующего арсенала.
Кроме того, разработчики провели ребалансировку специалистов и перков, предоставив игрокам больше свободы в создании сборок и стратегий для боёв с кровожадными мутантами. Игра по-прежнему имеет рейтинг Mature за обилие насилия и крови, характерных для серии.
Tripwire Interactive активно работает с обратной связью от сообщества, улучшая игровой процесс и учитывая мнения игроков. Такое внимание к сообществу позволяет не только поддерживать интерес к Killing Floor 3, но и укреплять её позиции среди фанатов кооперативных шутеров.
Если не заходит в игру и долгий чёрный экран - качайте запрет, на тот же бф6, с гитхаба
Долгая компиляция шейдеров при повторном запуске удалите папку nightfall в user/appdata/local/
Лично у меня перестал работать рывок.
Это помойка играбельной (именно ТОЛЬКО играбельно, а не интересной/увлекательной/тп) станет спустя год.
Соболезную этим 200 людям играющим в недоделку
Парочку оружий добавили и перки с ребалансом. Игра дерьмо во всех смысла, хорошо, что я вернул за это гуано деньги