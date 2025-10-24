Кооперативный шутер Killing Floor 3 прокачали: бесплатное обновление Rearmament уже здесь

Разработчики кооперативного шутера Killing Floor 3 представили крупное бесплатное обновление Rearmament, которое уже доступно для загрузки на PlayStation 5. Главные новшества включают три новых оружия, созданных по реальным прототипам, а также новые модификации для существующего арсенала.

Кроме того, разработчики провели ребалансировку специалистов и перков, предоставив игрокам больше свободы в создании сборок и стратегий для боёв с кровожадными мутантами. Игра по-прежнему имеет рейтинг Mature за обилие насилия и крови, характерных для серии.

Tripwire Interactive активно работает с обратной связью от сообщества, улучшая игровой процесс и учитывая мнения игроков. Такое внимание к сообществу позволяет не только поддерживать интерес к Killing Floor 3, но и укреплять её позиции среди фанатов кооперативных шутеров.