Кооперативный шутер Killing Floor 3 выйдет в конце июля

Студия Tripwire Interactive наконец-то прояснила судьбу кооперативного шутера Killing Floor 3, которого фанаты ждали долгие годы. После внезапного исчезновения игры из календаря релизов и молчания разработчиков, стало известно, что релиз действительно перенесли — но теперь у игры есть новая, точная дата выхода. Killing Floor 3 выйдет 24 июля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Ранее проект планировался к выходу в марте, но был снят с релизного графика без объяснений. Позже Tripwire заявила, что потребуется «ещё немного времени». Как оказалось, перенос занял четыре месяца — в индустрии это вполне стандартный срок, особенно если речь идёт о переработке важных элементов игры.
Причиной задержки стали результаты закрытого тестирования: отзывы игроков оказались не слишком положительными. По словам команды, они успели внести значительные улучшения: изменили дизайн врагов, доработали их поведение, улучшили анимации и обновили интерфейс. Отчёты о проделанной работе уже появились на официальных форумах — разработчики даже выложили короткие, но наглядные видео, демонстрирующие прогресс по сравнению с ранними сборками.
После анонса новой даты Tripwire также возобновила предзаказы, включая расширенные издания Deluxe и Elite Nightfall. Учитывая, что Killing Floor 3 впервые была представлена ещё летом 2023 года, а геймплей показали лишь в начале 2024-го, ожидания были высокими. Однако выбор футуристического сеттинга вызвал смешанную реакцию: часть поклонников настороженно отнеслась к изменениям атмосферы, отличающейся от предыдущих частей.
Пока неизвестно, планируется ли ещё одно открытое тестирование до релиза. Но если вы заинтересованы в проекте, стоит добавить Killing Floor 3 в список желаемого в Steam — так вы не пропустите будущие обновления и подробности.
Очень жду
Опять кал мультиплеерный
хмммм
И толку? Переписать всё что они там натворили они всё ещё не успели. Опять всё на ходу будут делать.
откуда знаешь что не успели? тестил уже?
основные моменты на что жаловались
1. освещение, качество графики, локации не под атмосферу kf
2. звуки, набор оружий
3. система специализаций
первый пункт заметно улучшают если смотреть на их дев лог. Карты значительно отличаются от первых версий что видели в бетке Мрачнее и на мой взгляд конечно стало лучше. Систему специализаций еще после бетки сказали уберут.
все части kf пилились на ходу.
На релизе специализации еще будут. Карты делают, а вот с оружием пока ничего не поменяли, судя по тем же дев блогам.