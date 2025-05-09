Кооперативный шутер Killing Floor 3 выйдет в конце июля

Студия Tripwire Interactive наконец-то прояснила судьбу кооперативного шутера Killing Floor 3, которого фанаты ждали долгие годы. После внезапного исчезновения игры из календаря релизов и молчания разработчиков, стало известно, что релиз действительно перенесли — но теперь у игры есть новая, точная дата выхода. Killing Floor 3 выйдет 24 июля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее проект планировался к выходу в марте, но был снят с релизного графика без объяснений. Позже Tripwire заявила, что потребуется «ещё немного времени». Как оказалось, перенос занял четыре месяца — в индустрии это вполне стандартный срок, особенно если речь идёт о переработке важных элементов игры.

Причиной задержки стали результаты закрытого тестирования: отзывы игроков оказались не слишком положительными. По словам команды, они успели внести значительные улучшения: изменили дизайн врагов, доработали их поведение, улучшили анимации и обновили интерфейс. Отчёты о проделанной работе уже появились на официальных форумах — разработчики даже выложили короткие, но наглядные видео, демонстрирующие прогресс по сравнению с ранними сборками.

После анонса новой даты Tripwire также возобновила предзаказы, включая расширенные издания Deluxe и Elite Nightfall. Учитывая, что Killing Floor 3 впервые была представлена ещё летом 2023 года, а геймплей показали лишь в начале 2024-го, ожидания были высокими. Однако выбор футуристического сеттинга вызвал смешанную реакцию: часть поклонников настороженно отнеслась к изменениям атмосферы, отличающейся от предыдущих частей.

Пока неизвестно, планируется ли ещё одно открытое тестирование до релиза. Но если вы заинтересованы в проекте, стоит добавить Killing Floor 3 в список желаемого в Steam — так вы не пропустите будущие обновления и подробности.