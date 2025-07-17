Кровь, Зеды и пушки: свежий трейлер Killing Floor 3 напоминает о скором релизе

Tripwire Interactive выпустила зрелищный трейлер Killing Floor 3, подогревая интерес к скорому выходу игры. Уже 24 июля шутер появится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Действие новой части разворачивается в мрачном будущем, где мутанты-Зеды захватили города, а остатки человечества прячутся в укреплённых базах. Игрокам предстоит выступить в роли бойцов организации Nightfall и отправиться зачищать улицы от орд монстров.

Трейлер демонстрирует кровавый экшен и мясорубку в лучших традициях серии: разрушительные перестрелки, расчленёнка и напряжённый кооператив. Теперь добавлена вертикальность уровней — Зеды могут атаковать с разных высот, а игроки — использовать окружение ещё эффективнее.

Также в Killing Floor 3 появятся усовершенствованные классы с уникальными умениями и новым оружием. Переработанная система перков позволит глубже настраивать билд персонажа под свой стиль игры.

После переноса релиза в марте, Tripwire заявляет о полной готовности проекта. Кроме того, игра получит активную послерелизную поддержку и регулярные обновления.