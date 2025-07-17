Кровь, Зеды и пушки: свежий трейлер Killing Floor 3 напоминает о скором релизе

Tripwire Interactive выпустила зрелищный трейлер Killing Floor 3, подогревая интерес к скорому выходу игры. Уже 24 июля шутер появится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Действие новой части разворачивается в мрачном будущем, где мутанты-Зеды захватили города, а остатки человечества прячутся в укреплённых базах. Игрокам предстоит выступить в роли бойцов организации Nightfall и отправиться зачищать улицы от орд монстров.
Трейлер демонстрирует кровавый экшен и мясорубку в лучших традициях серии: разрушительные перестрелки, расчленёнка и напряжённый кооператив. Теперь добавлена вертикальность уровней — Зеды могут атаковать с разных высот, а игроки — использовать окружение ещё эффективнее.
Также в Killing Floor 3 появятся усовершенствованные классы с уникальными умениями и новым оружием. Переработанная система перков позволит глубже настраивать билд персонажа под свой стиль игры.
После переноса релиза в марте, Tripwire заявляет о полной готовности проекта. Кроме того, игра получит активную послерелизную поддержку и регулярные обновления.
Каловое продолжение с зумерами разрабами, выросшими на Апексе. Отвратный дизайн карт, оружия(с ублюдски настроенным weapon fov), персонажей(ублюдские новые толерастные персы от нового поколения разрабов из триптварей интеректив, где есть азиат ниндзя, баба сварщица, негр медик и какой-то араб Ашот и с этими персами еще бы можно было смерится, если бы на них были маски или балаклавы скрывающие их отвратные лица, но их нет, в бп че-то есть, но они их страшные ибла полностью не скрывают, ибо че зумерки зря старались и конечно же почти в каждой игре абсолютное большинство играет за единственного старого перса из прошлых частей, который выглядит нормально, ибо разработали его нормальные люди) и ладно бы эти страшные персы не были привязаны к классам как в предыдущих играх, но нет, увы, горький опыт баттлфилд 2042 никого ничему не научил.
очень устаревший визуал
Мне лично понравилось. Как игра, чтоб после работы одну катку отыграть, пойдет. Как по мне, не хуже второй части.