Лёд, зеды и новая угроза: в Killing Floor 3 стартовал сезон Operation: Deep Freeze

Разработчики кооперативного шутера Killing Floor 3 представили новый трейлер и выпустили крупное обновление, открывающее третий сезон под названием Operation: Deep Freeze. Дополнение уже доступно игрокам на PlayStation 5 и приносит в игру новую карту, врагов и вооружение.

События обновления разворачиваются на заброшенной антарктической базе, куда отправляется отряд Nightfall. По сюжету миссии, опасные эксперименты привели к масштабной вспышке активности зедов — мутировавших существ, заполонивших комплекс. Игрокам предстоит исследовать ледяную локацию и выживать под натиском новых угроз.

Главным нововведением стала карта «Антарктическая база», а вместе с ней появился и новый тип противников — «Падальщик». В финале сражений игроков ожидает усиленная версия врага — «Альфа-Падальщик», выступающий в роли босса.

Обновление также расширяет арсенал: в игру добавлены дробовик M-97 Trenchgun и холодное оружие Tekko Kagi. Для некоторых видов вооружения разработчики внедрили новую механику — режим стрельбы с двух рук, позволяющий вести огонь сразу из двух стволов.

Помимо этого, сезон Operation: Deep Freeze включает новый пропуск снабжения, дополнительные модификации оружия и другие элементы контента, которые разнообразят кооперативные сражения.