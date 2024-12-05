На PC Gaming Show показали новый трейлер Killing Floor 3

На выставке PC Gaming Show был показан новый трейлер Killing Floor 3, который приурочен к запуску игры в начале 2025 года. В ролике сохранена узнаваемая атмосфера серии — кровавые сцены, огонь и монстры, которые обожают фанаты этой франшизы.

Действие Killing Floor 3 разворачивается в 2091 году, когда мегакорпорация Horzine создает идеальных монстров — зедов, и теперь только повстанческая группа Nightfall может спасти человечество от уничтожения. Игроки выступят в роли одного из специалистов Nightfall, который вместе с командой из пяти человек должен сражаться с ордами зедов, зарабатывать деньги, улучшать свои навыки и собирать мощное оружие.