На PC Gaming Show показали новый трейлер Killing Floor 3

На выставке PC Gaming Show был показан новый трейлер Killing Floor 3, который приурочен к запуску игры в начале 2025 года. В ролике сохранена узнаваемая атмосфера серии — кровавые сцены, огонь и монстры, которые обожают фанаты этой франшизы.
Действие Killing Floor 3 разворачивается в 2091 году, когда мегакорпорация Horzine создает идеальных монстров — зедов, и теперь только повстанческая группа Nightfall может спасти человечество от уничтожения. Игроки выступят в роли одного из специалистов Nightfall, который вместе с командой из пяти человек должен сражаться с ордами зедов, зарабатывать деньги, улучшать свои навыки и собирать мощное оружие.
Надеюсь хотя бы эту часть не превратят в клоунаду как 2 часть, в которой вместе с тобой бегают всякие петухи, клоуны, санта клаусы и прочие осьминоги. Ну нелепо это все выглядит. Хотелось бы более сдержанного стиля в скинах. А хотя о чем это я, конечно же превратят.
боюсь, что именно с этого все как раз начнется
а что колда лучше выглядит?) или гта онлайн в этом плане?
Так без фан сервиса игра охватит меньшую часть аудитории. Мне нравятся и петухи и клоуны.
А нужен военный шутерок - играйте во что угодно, благо таких полно. Или лефт фо дед 2 - его любят рейтить всякие старики.
Хаски летают теперь? // Серёня Геращенко