Новый трейлер Killing Floor 3 полон крови, смерти и расчленения

Tripwire Interactive выпустила новый трейлер Killing Floor 3, который демонстрирует обновлённую систему MEAT, способную вывести на экран настоящую оргию крови, смерти и расчленения.

Кровь, смерть и расчленение — вот основные ингредиенты нового трейлера Killing Floor 3, кооперативного шутера про мутантов-монстров, разработанного Tripwire Interactive и доступного уже несколько дней на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Весь этот запредельный сплаттер, которым наполнены кадры видео, — заслуга системы MEAT. Это технология, которую Tripwire значительно улучшила, позволяя ещё более эффектно отображать попадания пуль, отрывание конечностей и взрывы голов.

Используя различное оружие, доступное для шести классов персонажей в Killing Floor 3, вы сможете буквально разрывать на куски орды Зедов, которые попытаются вас убить, очищая локации от их зловещего присутствия.

Количество контента, доступного на старте, вызвало некоторые споры, но Tripwire Interactive и на этот раз предусмотрела долгий путь дополнительных персонажей, врагов, сценариев и инструментов, которые обогатят исходную игру.

Killing Floor 3 сразу же стал самой продаваемой игрой в Steam, что подтверждает преданность сообщества, которое годами с большим энтузиазмом поддерживало вторую часть серии, а теперь решило перейти к этому новому и более совершенному опыту.

Однако ещё предстоит увидеть, как игра покажет себя на консолях и, в целом, в ближайшие недели. Возможно, и на этот раз успех шутера от Tripwire, который пока что достиг действительно значительных цифр, будет связан с медленным и постоянным прогрессом.