Прямо перед началом закрытого бета-теста Killing Floor 3 кто-то слил в сеть ранний билд шутера

Сегодня стартовал последний этап закрытого бета-тестирования ожидаемого кооперативного шутера Killing Floor 3 от студии Tripwire Interactive. Казалось авторам осталось только заняться финальной оптимизацией шутера и полировкой некоторых моментов, однако вместо прочтения отзывов игроков ЗБТ им пришлось столкнуться с серьезной утечкой. Как сообщается, в свободном доступе оказался ранняя сборка шутера со всеми инструментами разработчиков.
Информацию об утечке билда Killing Floor 3 раскрыл авторитетный инсайдер Shaun Weber, ранее зарекомендовавший себя правдивыми сливами о контенте Call of Duty. По его словам, в общий доступ утек билд с включенными инструментами отладки, что потенциально может создать серьезные проблемы как для разработчиков, так и для игроков. В подтверждение своих слов Weber опубликовал несколько секунд из слитой версии, на которых видно стандартное тестовое помещение разработчиков. Судя по ролику, в этой сборке отсутствуют полноценные игровые карты и некоторые режимы, что говорит о ее крайне раннем состоянии.
Несмотря на это, утечка может обернуться реальной угрозой. Доступ к такому билду может позволить злоумышленникам изучить код игры, выявить уязвимости и использовать их для атак на серверы или взлома полной версии Killing Floor 3 после релиза.
Закрытый бета-тест продлится с 20 февраля и до 24 февраля, а релиз Killing Floor 3 запланирован на 25 марта 2025 года.
Ранее журналисты похвалили игру. Видимо был билд по свежее
Как у 2042?)) До релиза месяц))
им... ЧТО ИМ? // Женя Кудимов
Пользователи Одноклассников переехали в ВК.
Сыграл в одну из частей кф=сыграл во все. Единственное, что было наиболее весело и чего не было в 1й части это PvP, он же Versus Mode или Survival VS. До сих пор с теплотой вспоминаю это время
Ну тот самый ранний билд за месяц до релиза)) А сама игра судя по збт какая-то дешёвая копирка, чем что-то свое и оригинальное
Вся серия кф это буквально зачистка волн зедов с разнообразными пушками, чем это ещё должно быть в итоге?
Слышал про такую вещь как стилистика?
Слышал. Думом тут и не пахнет. У трипвайров она своя, вполне узнаваемая.
это посты кого вы публикуете? васянов из нэта? зачем?
Триптвайры класть хотели на стилистику и на свой лор, когда у них по карте бегают ретарды в золотой броне Хорзин и чудики в розовым пижамах. В первом KF это все тоже было, но там как то все равно в меру было выдержано, тут вычурно все сделали. Все это тупо поломало атмосферу. Сейчас они еще дальше пошли, при этом у них явно свои идеи кончились, ибо добавили каких то мутантов прямиков из какого нибудь B4B или Evolve.
Где скачать ?