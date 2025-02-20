Прямо перед началом закрытого бета-теста Killing Floor 3 кто-то слил в сеть ранний билд шутера

Сегодня стартовал последний этап закрытого бета-тестирования ожидаемого кооперативного шутера Killing Floor 3 от студии Tripwire Interactive. Казалось авторам осталось только заняться финальной оптимизацией шутера и полировкой некоторых моментов, однако вместо прочтения отзывов игроков ЗБТ им пришлось столкнуться с серьезной утечкой. Как сообщается, в свободном доступе оказался ранняя сборка шутера со всеми инструментами разработчиков.

Информацию об утечке билда Killing Floor 3 раскрыл авторитетный инсайдер Shaun Weber, ранее зарекомендовавший себя правдивыми сливами о контенте Call of Duty. По его словам, в общий доступ утек билд с включенными инструментами отладки, что потенциально может создать серьезные проблемы как для разработчиков, так и для игроков. В подтверждение своих слов Weber опубликовал несколько секунд из слитой версии, на которых видно стандартное тестовое помещение разработчиков. Судя по ролику, в этой сборке отсутствуют полноценные игровые карты и некоторые режимы, что говорит о ее крайне раннем состоянии.

Несмотря на это, утечка может обернуться реальной угрозой. Доступ к такому билду может позволить злоумышленникам изучить код игры, выявить уязвимости и использовать их для атак на серверы или взлома полной версии Killing Floor 3 после релиза.

Закрытый бета-тест продлится с 20 февраля и до 24 февраля, а релиз Killing Floor 3 запланирован на 25 марта 2025 года.