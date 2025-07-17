Разработчики Killing Floor 3 отменили NDA после волны критики от игроков

Студия Tripwire Interactive принесла официальные извинения за путаницу с недавним стресс-тестом Killing Floor 3, в котором игроков обязали подписать ограничительное соглашение о неразглашении сроком на пять лет. После шквала недовольства от сообщества разработчики отказались от этих условий, назвав их «избыточными» для текущего этапа тестирования.

Ранее стало известно, что участникам стресс-теста, стартовавшего 16 июля, предлагали соглашение, запрещающее обсуждать игру, стримить и публиковать геймплей в течение пяти лет. Такое требование вызвало волну возмущения — особенно с учётом того, что релиз Killing Floor 3 ожидается в ближайшем будущем.

Игроки и стримеры выразили недоумение: зачем вводить столь жёсткие ограничения, если игра уже практически готова к релизу? Многие посчитали это плохим знаком и усомнились в прозрачности маркетинга проекта.

На следующий день после начала стресс-теста, 15 июля, разработчики опубликовали пояснение на официальном форуме Killing Floor 3. В сообщении команда заявила:

«Мы искренне приносим извинения за путаницу вокруг NDA. Формулировка на 5 лет — это наш стандартный шаблон для внутренних тестов, и в этом случае она была слишком жёсткой. Это никогда не было нашим намерением — запрещать обсуждать игру на годы вперёд».

Tripwire добавила, что уже в течение первого часа после запуска теста они поняли свою ошибку и перестали применять NDA на практике. Хотя технически сообщение об NDA всё ещё присутствует в билде, оно более не имеет юридической силы.

История показала, насколько важно грамотно выстраивать коммуникацию с сообществом, особенно на этапе тестов. Несмотря на недоразумение, реакция Tripwire оказалась быстрой и честной, что в итоге помогло восстановить доверие игроков.

Killing Floor 3 — кооперативный шутер с волнами мутантов — разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.