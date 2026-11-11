Сооснователь Tripwire обвинил "левых активистов" в своем увольнении, кризисе студии и провале Killing Floor 3

Сооснователь Tripwire Interactive Джон Гибсон вновь оказался в центре скандала после заявления о том, что провал Killing Floor 3 стал следствием его ухода из компании. В серии публикаций в X он обвинил «левых активистов» в разрушении студии и сравнил собственное увольнение с изгнанием Стива Джобса из Apple.

«Левые активисты добились моего ухода с поста генерального директора, ключевого руководителя и творческой силы, а компанию заставили продать», — написал Гибсон. По его словам, Killing Floor 3 создавали практически те же люди, что и вторую часть, однако без его руководства команда потеряла важнейшее звено. «Я не говорю, что после моего ухода не было допущено ошибок или что я был единственным талантливым человеком. Мы добились успеха как команда. Но уберите ключевой элемент — и машина развалится. Это как выгнать Стива Джобса из Apple», — заявил он.

Гибсон также предположил, что внутренние конфликты в Tripwire могли повлиять на направление разработки Killing Floor 3 и поспособствовать тому, что игра вышла недоработанной. При этом его собственное руководство ранее вызвало серьёзные разногласия: после публичной поддержки полного запрета абортов разработчики и партнёры начали дистанцироваться от студии, а сам Гибсон лишился должности.

На этом заявления сооснователя не закончились. Он обратился к Илону Маску с просьбой помочь вернуть ему Tripwire, чтобы исправить Killing Floor 3, обеспечить успех Maneater 2, выпустить Red Orchestra 3 и остановить увольнения сотрудников. Гибсон также призвал главу Embracer Group Ларса Вингефорса связаться с ним, заявив, что возвращение могло бы стать аналогом истории со Стивом Джобсом и Apple.

«Игроки и фанаты получат то, чего хотят, вы перестанете терять деньги и, возможно, снова начнёте зарабатывать. Выиграют все», — написал он, добавив, что уже основал новую компанию, но ему неприятно видеть разочарование поклонников.

Параллельно Гибсон продолжил спорить с пользователями X о своих взглядах на аборты. Он утверждает, что небольшая группа радикальных левых сотрудников оказала давление на руководство и владельцев, вынудив их принять неправильное решение. По его словам, он придерживается распространённых взглядов, направленных на «спасение жизней».

Тем временем Killing Floor 3 продолжает сталкиваться с критикой сообщества. Многие игроки считают, что у игры был хороший фундамент, однако разработчики потеряли часть индивидуальности серии, а многочисленные микротранзакции и дополнения в Killing Floor 2 уже ранее вызывали недовольство. Некоторые проблемы третьей части, по мнению фанатов, проявлялись ещё задолго до ухода Гибсона.