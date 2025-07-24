ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Killing Floor 3 24.07.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.9 95 оценок

Состоялся релиз кооперативного шутера Killing Floor 3 на ПК, PS5 и Xbox Series

monk70 monk70

Разработчик и издатель Tripwire Interactive объявил о глобальном релизе Killing Floor 3 на ПК (в Steam и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series S|X. Битва за выживание с Horzine и его армией Зедов начинается сегодня. Присоединяйтесь к «Сумеркам», чтобы защитить будущее человечества и уничтожить каждого Зеда, который появится.

Killing Floor 3 выходит после небольшой задержки, во время которой команда разработчиков воспользовалась возможностью отреагировать на отзывы сообщества, внедрив ряд улучшений и изменений в игру. Все эти улучшения были публично представлены сообществу на форумах и в социальных сетях на протяжении всего процесса разработки.

Действие Killing Floor 3 разворачивается в 2091 году, спустя 70 лет после событий Killing Floor 2. Мегакорпорация Horzine создала непревзойденную армию: послушную орду биоинженерных монстров, называемых Зедами. Теперь единственное препятствие между этими адскими созданиями и будущим человечества — повстанческая группировка «Сумерки».

Этот захватывающий шутер от первого лица предлагает игрокам примерить на себя роль специалистов по «Сумеркам». Объединившись с пятью товарищами, выживайте в охваченном войной антиутопическом будущем, сражаясь с беспощадными волнами мутантов, открывая новые способности и собирая невероятный арсенал.

19
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Святой Джо

чето не очень, дешмански выглядит

12
Человек-Анекдот

Прям как твои комменты

20
wianewa

Я заходил на плей тест и просто какая-то вообще убогая графика, импакта от стрельбы не ощущается вообще, при этом ноль оптимизации у игры.

7
Алан Битаров

Я лично подожду около годика, пока игроки не насобирают багов и не отчитаются о них, чтоб разработчики их пофиксили. Потом куплю фуловое издание (желательно по скидке минимум в 30%).

3
Mr Malfoy

Разумный подход. Тоже так делаю. Таким образом и терпение упражняется, и игра дорабатывается, и цена понижается🙌

Одни плюсы.

3
TheLokich Mr Malfoy

Минус, главное не переждать чтобы игра не была заброшена разрабами.

CAN I HABE PIZZA PLS

Через год в игре будет около нулевой онлайн. Если только с друзьями, но поди найди, кто в такое будет играть вообще

valdemar83

Залу@у вместо головы,что то новенькое

1
AGS37

много ли изменений того кала что был в бете?

Borovik-rus

Пишут в отзывах, что пока гуано получилось и скам полнейший. Брать не рекомендуют. Те, кто купил, делают возврат средств.

CAN I HABE PIZZA PLS

Такая же шляпа, как 1 и 2 или ещё хуже?

Васси

Ещё хуже