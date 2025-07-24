Состоялся релиз кооперативного шутера Killing Floor 3 на ПК, PS5 и Xbox Series

Разработчик и издатель Tripwire Interactive объявил о глобальном релизе Killing Floor 3 на ПК (в Steam и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series S|X. Битва за выживание с Horzine и его армией Зедов начинается сегодня. Присоединяйтесь к «Сумеркам», чтобы защитить будущее человечества и уничтожить каждого Зеда, который появится.

Killing Floor 3 выходит после небольшой задержки, во время которой команда разработчиков воспользовалась возможностью отреагировать на отзывы сообщества, внедрив ряд улучшений и изменений в игру. Все эти улучшения были публично представлены сообществу на форумах и в социальных сетях на протяжении всего процесса разработки.

Действие Killing Floor 3 разворачивается в 2091 году, спустя 70 лет после событий Killing Floor 2. Мегакорпорация Horzine создала непревзойденную армию: послушную орду биоинженерных монстров, называемых Зедами. Теперь единственное препятствие между этими адскими созданиями и будущим человечества — повстанческая группировка «Сумерки».

Этот захватывающий шутер от первого лица предлагает игрокам примерить на себя роль специалистов по «Сумеркам». Объединившись с пятью товарищами, выживайте в охваченном войной антиутопическом будущем, сражаясь с беспощадными волнами мутантов, открывая новые способности и собирая невероятный арсенал.