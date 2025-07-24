Состоялся релиз кооперативного шутера Killing Floor 3 на ПК, PS5 и Xbox Series

Разработчик и издатель Tripwire Interactive объявил о глобальном релизе Killing Floor 3 на ПК (в Steam и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series S|X. Битва за выживание с Horzine и его армией Зедов начинается сегодня. Присоединяйтесь к «Сумеркам», чтобы защитить будущее человечества и уничтожить каждого Зеда, который появится.
Killing Floor 3 выходит после небольшой задержки, во время которой команда разработчиков воспользовалась возможностью отреагировать на отзывы сообщества, внедрив ряд улучшений и изменений в игру. Все эти улучшения были публично представлены сообществу на форумах и в социальных сетях на протяжении всего процесса разработки.
Действие Killing Floor 3 разворачивается в 2091 году, спустя 70 лет после событий Killing Floor 2. Мегакорпорация Horzine создала непревзойденную армию: послушную орду биоинженерных монстров, называемых Зедами. Теперь единственное препятствие между этими адскими созданиями и будущим человечества — повстанческая группировка «Сумерки».
Этот захватывающий шутер от первого лица предлагает игрокам примерить на себя роль специалистов по «Сумеркам». Объединившись с пятью товарищами, выживайте в охваченном войной антиутопическом будущем, сражаясь с беспощадными волнами мутантов, открывая новые способности и собирая невероятный арсенал.
чето не очень, дешмански выглядит
Прям как твои комменты
Я заходил на плей тест и просто какая-то вообще убогая графика, импакта от стрельбы не ощущается вообще, при этом ноль оптимизации у игры.
Я лично подожду около годика, пока игроки не насобирают багов и не отчитаются о них, чтоб разработчики их пофиксили. Потом куплю фуловое издание (желательно по скидке минимум в 30%).
Разумный подход. Тоже так делаю. Таким образом и терпение упражняется, и игра дорабатывается, и цена понижается🙌
Одни плюсы.
Минус, главное не переждать чтобы игра не была заброшена разрабами.
Через год в игре будет около нулевой онлайн. Если только с друзьями, но поди найди, кто в такое будет играть вообще
Залу@у вместо головы,что то новенькое
много ли изменений того кала что был в бете?
Пишут в отзывах, что пока гуано получилось и скам полнейший. Брать не рекомендуют. Те, кто купил, делают возврат средств.
Такая же шляпа, как 1 и 2 или ещё хуже?
Ещё хуже