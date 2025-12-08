ЧАТ ИГРЫ
Killing Floor 3 24.07.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.8 147 оценок

Сталкеры возвращаются: Killing Floor III оживляет легендарных невидимых врагов

butcher69 butcher69

Разработчики из Tripwire Interactive продолжают оживлять Killing Floor III, несмотря на то, что дебют игры не стал таким громким, как ожидалось. Команда активно расширяет контент, добавляя новое оружие и возвращая культовых врагов. Одним из главных новшеств стал возврат Сталкеров — грозных невидимых противников, которые внезапно атакуют игроков и исчезают, оставляя после себя только страх.

Сталкеры известны фанатам серии с предыдущих частей: их нельзя победить обычными способами, только обезглавив. Их появление добавляет в игру элемент неожиданности и повышает напряжение в бою. Возвращение этих противников стало долгожданным подарком для поклонников, ждавших их с самого релиза Killing Floor III.

Tripwire Interactive также работает над расширением аудитории: игра попала в каталог PlayStation Plus, стартовал второй сезон с новыми заданиями и контентом. Команда делает всё, чтобы улучшить игровой процесс и приблизить третью часть к успеху Killing Floor 2. Каждый патч повышает качество игры, добавляет свежие механики и монстров, что даёт надежду на светлое будущее проекта.

Комментарии:  2
Deep Sea

Вам бы игру починить и онлайн оживить.

1
KIBERMAX

Проще во 2ю часть игра где живой онлайн, чем в этот недоработанный клон на клоунском движке UE5, это подделку ещё пилить и пилить.

P.S. можно уже забыть игра мертва с релиза, оживить её уже никак.