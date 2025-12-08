Сталкеры возвращаются: Killing Floor III оживляет легендарных невидимых врагов

Разработчики из Tripwire Interactive продолжают оживлять Killing Floor III, несмотря на то, что дебют игры не стал таким громким, как ожидалось. Команда активно расширяет контент, добавляя новое оружие и возвращая культовых врагов. Одним из главных новшеств стал возврат Сталкеров — грозных невидимых противников, которые внезапно атакуют игроков и исчезают, оставляя после себя только страх.

Сталкеры известны фанатам серии с предыдущих частей: их нельзя победить обычными способами, только обезглавив. Их появление добавляет в игру элемент неожиданности и повышает напряжение в бою. Возвращение этих противников стало долгожданным подарком для поклонников, ждавших их с самого релиза Killing Floor III.

Tripwire Interactive также работает над расширением аудитории: игра попала в каталог PlayStation Plus, стартовал второй сезон с новыми заданиями и контентом. Команда делает всё, чтобы улучшить игровой процесс и приблизить третью часть к успеху Killing Floor 2. Каждый патч повышает качество игры, добавляет свежие механики и монстров, что даёт надежду на светлое будущее проекта.