Tripwire Interactive открыли предзаказы на Killing Floor 3 и раскрыли системные требования кооперативного шутера

Компания Tripwire Interactive официально объявила дату выхода Killing Floor 3 — долгожданного кооперативного шутера про сражения с ордами мутантов. Игра появится на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series S|X уже 25 марта, а предзаказы уже открыты.

Базовое издание Killing Floor 3 обойдется в 1600 рублей и предложит эксклюзивный набор скинов за предзаказ в зависимости от магазина. Издание «День 1» включает все то же самое, но дополнительно содержит тактический пакет Flatline.

Также доступны премиум-версии:

Deluxe Edition (2 400 рублей) — включает наборы скинов Shadow Agent, пропуск Nightfall Supply Pass и 1000 кредитов;

Elite Nightfall Edition (3 200 рублей) — добавляет к Deluxe-изданию годовой премиум-пропуск (четыре сезона) и 3000 кредитов.

События Killing Floor 3 разворачиваются через 70 лет после второй части. Корпорация Horzine создала армию биоинженерных мутантов Zeds, и единственная сила, способная их остановить, — это Nightfall, группа бойцов-изгоев. Игроки смогут объединиться в команду из шести человек, сражаться с улучшенным ИИ, использовать продвинутое оружие и взаимодействовать с динамическим окружением.

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 5 2600 or Intel Core i7-4790

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 1060 or AMD Radeon RX 480

DirectX: версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 20 GB

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