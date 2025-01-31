Tripwire Interactive открыли предзаказы на Killing Floor 3 и раскрыли системные требования кооперативного шутера

Компания Tripwire Interactive официально объявила дату выхода Killing Floor 3 — долгожданного кооперативного шутера про сражения с ордами мутантов. Игра появится на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series S|X уже 25 марта, а предзаказы уже открыты.
Базовое издание Killing Floor 3 обойдется в 1600 рублей и предложит эксклюзивный набор скинов за предзаказ в зависимости от магазина. Издание «День 1» включает все то же самое, но дополнительно содержит тактический пакет Flatline.
Также доступны премиум-версии:
- Deluxe Edition (2 400 рублей) — включает наборы скинов Shadow Agent, пропуск Nightfall Supply Pass и 1000 кредитов;
- Elite Nightfall Edition (3 200 рублей) — добавляет к Deluxe-изданию годовой премиум-пропуск (четыре сезона) и 3000 кредитов.
События Killing Floor 3 разворачиваются через 70 лет после второй части. Корпорация Horzine создала армию биоинженерных мутантов Zeds, и единственная сила, способная их остановить, — это Nightfall, группа бойцов-изгоев. Игроки смогут объединиться в команду из шести человек, сражаться с улучшенным ИИ, использовать продвинутое оружие и взаимодействовать с динамическим окружением.
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600 or Intel Core i7-4790
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 1060 or AMD Radeon RX 480
- DirectX: версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 20 GB
Рекомендуемые:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 7 7700X or Intel Core i9700k
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6750 XT or GeForce RTX 3060
- DirectX: версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 20 GB
Спасибо, но нет.
В свое время КФ2 прямо поразил, анимации и проработка оружия и то, как оно было озвучено. Играл с раннего доступа, 2015 года. Все это продало игру. +meat system, которая предлагала лужи крови и ошметки от мутантов. Показал игру приятелю - он конкретно на нее подсел. Это была 2 игра после L4D2, в которую мы на годы вперед засели. Играть было интересно.
С годами игра превратилась в помойку и виноваты в это не всегда игроки. Просто кто то из разрабов посчитал, что добавить золотую броню и скины будет отличной идеей, а так же розовые пижамки, эльфов и прочих единорогов (я не шучу, все это есть в игре).
-Но подожди, тебя кто то заствляет это надевать? Верно, не заставляет. Но вот остальные игроки это все на себя напяливают. Это полностью руинит настрой игры, который, вообще то, предлагал выжившим борьбу с мутантами и поехавшими их лидерами, которые захотели подчинить себе мир.
Другая проблема, что разрабы не захотели создавать контент и брали готовые решения из сообщества. То есть карты. Большинство карт я бы нафиг удалил, насколько они унылыне по дизайну и абсолютно безвкусные. Малое количество текстур, обьектов, ассетов делают разные карты одинаково выглядищими.
Гвоздем в крышку гроба были платные DLC с оружием, за которые они хотели 10 баксов. Из студии ушел главный аниматор. Несмотря на это, качество нового было оружия настолько плохое в качестве анимаций, что оружие из шутеров 2000 годов на их фоне будет шедевром в плане анимации. Это просто позор.
Глядя на решения этих деятелей в виде привязки перков к персонажам, батлпасы и ценник я желаю и жду их провала. А он будет, ровно такой же, как ПД3.
Не база, а целый генштаб. Анимации последних пушек там был просто кошмар
"Качество Saber Interactive", это просто позор.
сезоны... эх, кажись уже можно крест ставить на игре
и непонятно почему всего 20 Gb требует, неужто игра реально сырой кусок ? 2ая часть в 5 раз больше(100 Gb) требует
Могли и оптимизировать объём
Полный пак Хитман 2 (2018) весил 150 с лишним гигов. Хитман 3 (2021) с ещё большим количеством миссий весил не больше 60 гигов
хорошо если так будет
А что не так с сезонами? Мб я не так понимаю что это такое.
Ну тут вероятность "Ранний доступ" и контента с фигу, вот и весь вес игры.
Будут набивать калом игру, как это сделали со 2 частью. Там все 150 будут вероятнее всего. А может у них дорожная карта будет как с B4B. Где выпустили 3-4 DLC и похоронили игру.
Даже для ру стима доступно.
В целом по ценам терпимо но чую через годик они опять скинут цену на 70%
Думал опечатка, зашёл в Steam, реально в требованиях RTX 1060 🤣🤣🤣