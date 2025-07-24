Tripwire раскрыла дорожную карту первого года поддержки Killing Floor 3: новые карты, пушки и свобода выбора

Tripwire Interactive представила подробную дорожную карту первого года поддержки шутера Killing Floor 3, релиз которого состоялся сегодня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игроков ждут масштабные бесплатные обновления в течение четырёх сезонов.

Во 2-м сезоне появится новая карта «Тюрьма», в 3-м — «Исследовательская база», а в 4-м добавят ещё одну локацию. Кроме того, каждый сезон принесёт свежие виды оружия, модификации к ним, новых врагов, испытания и повышенные уровни сложности.

В игру также добавят нового специалиста — DJ Scully, а вместе с ним вернётся классический перк Стрелок (The Gunslinger). Разработчики отдельно подчеркнули важное изменение: планируется полностью отделить выбор перков от конкретных персонажей, чтобы дать игрокам больше свободы в создании билдов.

Tripwire пообещала, что продолжит внимательно следить за отзывами сообщества и внедрять улучшения, исходя из пожеланий игроков. Killing Floor 3 начинает свой путь с солидной основой и обещанием активного развития.