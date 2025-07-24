Tripwire раскрыла дорожную карту первого года поддержки Killing Floor 3: новые карты, пушки и свобода выбора

Tripwire Interactive представила подробную дорожную карту первого года поддержки шутера Killing Floor 3, релиз которого состоялся сегодня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игроков ждут масштабные бесплатные обновления в течение четырёх сезонов.
Во 2-м сезоне появится новая карта «Тюрьма», в 3-м — «Исследовательская база», а в 4-м добавят ещё одну локацию. Кроме того, каждый сезон принесёт свежие виды оружия, модификации к ним, новых врагов, испытания и повышенные уровни сложности.
В игру также добавят нового специалиста — DJ Scully, а вместе с ним вернётся классический перк Стрелок (The Gunslinger). Разработчики отдельно подчеркнули важное изменение: планируется полностью отделить выбор перков от конкретных персонажей, чтобы дать игрокам больше свободы в создании билдов.
Tripwire пообещала, что продолжит внимательно следить за отзывами сообщества и внедрять улучшения, исходя из пожеланий игроков. Killing Floor 3 начинает свой путь с солидной основой и обещанием активного развития.
Как будто тоже самое можно было сделать в KF2 модами
Играл в бетку, не понравилось, игра сырая, брать на старте не советую, через полгода-год если раньше не загнется.
Из плюсов: стрелять по монстрякам приятно, импакт хороший.
Из минусов: визуал, картинка какая то слишком темная и серая, освещение тусклое, из за этого все локации выглядят одинаково, серые монстры сливаются с серостью окружения и плохо различимы друг от друга. Дизайн самих локаций не интересный, все одинаковое и не запоминающиеся, возможно опять же из за общей серости визуала.
Играл на 4070Супер в 2к на Высоких настройках, ДЛСС на качество картинки, без ДЛСС фпс не играбельный при любых настройках.
Ощущение что разрабы вообще не умеют работать с движком и все еще изучают его на раннем этапе.
Так же играл в бету, у меня с включённым hdr на фул ультрах в 4к на олед матрице картинка не хуже последнего дума, освещение с ультра rtx сделано вкусно, про какие серые цвета ты говоришь вообще не понятно, как будто бы разные игры запускали..
Хз чел, не одного у меня такое мнение о картинке, много жалоб в отзывах. Смотрел стримы, у людей визуал был такой же как у меня, с Думом и рядом не стоит. Возможно твой Олед и HDR конечно немного решают эту проблему, но это не отменяет того, что картинка блеклая и с плохим освещением, словно глаза покрыты какой то пеленой.
В игре на старте будет 3 ствола ?
У каждого класса по 4 ствола вроде основных и несколько пистолетов
Я так понял тп в стиме не будет поддерживать