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Killing Floor 3 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Зомби , Кооператив
7.6 41 оценка

В новом трейлере Killing Floor 3 показали обновлённую версию Клота

monk70
Новости

Создатели Killing Floor 3 из Tripwire выпустили новый небольшой трейлер с демонстрацией очередного монстра. На сей раз нам показали обновлённую версию Клота, которая представляет собой модель 9-го поколения и имеет значительно другие пропорции, усиленный скелет и новые глаза, сохраняя при этом предыдущий стиль.

Спустя 83 года после своего изобретения, KCJ остается самым распространенным биологическим оружием в этой области. Модель девятого поколения включает в себя усиленный сталью скелет и безудержную свирепость, что, наряду с его конкурентоспособной ценой, гарантирует, что он продолжит доминировать на рынке биологического оружия.

На дворе 2091 год. Крупная компания Horzine создаёт совершенных военных – «Зедов». Это была орда послушных монстров, созданных с помощью биоинженерии. Теперь только повстанческая группа «Сумерки» может спасти будущее человечества от этого жестокого рукотворного монстра.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
ratte88

Грозный, страшный.. но всё так же будет умирать после первого удара по голове.
И он доктора Фриза напоминает

1
bohdan2015

чёт дешево выглядит:(

раз в месяц по трейлеру......

0
дима 353

хочу увидеть босса

0
Peace Dead

Синематики конечно крутые, геймплея бы увидеть.

0
вупсич пупсич

Мне всё равно на монстров, показывайте лучше женские скины в которых я оч любил во 2 гонять.

-2