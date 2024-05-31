В новом трейлере Killing Floor 3 показали обновлённую версию Клота

В 2091 году мир погрузился в хаос и ужас. Мегакорпорация Horzine, которая занималась разработкой секретных технологий, выпустила на свободу свои самые страшные творения, называемые зедами. Это были генетически модифицированные чудовища, созданные для беспощадного насилия и уничтожения. Теперь они распространяются по всему миру, истребляя всё живое на своём пути. Но есть ещё надежда. Среди выживших сформировалась группа повстанцев, которые называют себя «Сумерки». Они — единственные, кто может противостоять зедам и спасти человечество от полного исчезновения.

Killing Floor 3 — это продолжение знаменитой серии экшен-хорроров, в которой вы будете бороться за свою жизнь в кровавых сражениях с зедами. Вы можете играть в одиночку или в кооперативе с друзьями до шести человек. Вам на выбор представлены разные классы персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные способности и оружие.

Во время прохождения вы будете зарабатывать внутриигровые деньги, которые можно тратить на улучшение своего снаряжения и навыков.