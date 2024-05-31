В новом трейлере Killing Floor 3 показали обновлённую версию Клота

Создатели Killing Floor 3 из Tripwire выпустили новый небольшой трейлер с демонстрацией очередного монстра. На сей раз нам показали обновлённую версию Клота, которая представляет собой модель 9-го поколения и имеет значительно другие пропорции, усиленный скелет и новые глаза, сохраняя при этом предыдущий стиль.
Спустя 83 года после своего изобретения, KCJ остается самым распространенным биологическим оружием в этой области. Модель девятого поколения включает в себя усиленный сталью скелет и безудержную свирепость, что, наряду с его конкурентоспособной ценой, гарантирует, что он продолжит доминировать на рынке биологического оружия.
На дворе 2091 год. Крупная компания Horzine создаёт совершенных военных – «Зедов». Это была орда послушных монстров, созданных с помощью биоинженерии. Теперь только повстанческая группа «Сумерки» может спасти будущее человечества от этого жестокого рукотворного монстра.
Грозный, страшный.. но всё так же будет умирать после первого удара по голове.
И он доктора Фриза напоминает
чёт дешево выглядит:(
раз в месяц по трейлеру......
хочу увидеть босса
Синематики конечно крутые, геймплея бы увидеть.
Мне всё равно на монстров, показывайте лучше женские скины в которых я оч любил во 2 гонять.