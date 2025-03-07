Выход Killing Floor 3 отложен на более поздний срок в 2025 году

Студия Tripwire Interactive объявила о переносе Killing Floor 3. Изначально игра должна была выйти 25 марта, но из-за проблем, выявленных в бета-тесте, релиз отложили на неопределённый срок в 2025 году.

Бета-версия получила смешанные отзывы. Игроки жаловались на плохую оптимизацию, проблемы с сетевым кодом и стрельбой. Разработчики признали, что упустили важные элементы, и решили потратить дополнительное время на доработку.

Особое внимание уделят производительности, интерфейсу, освещению и оружию. Кроме того, после релиза появится обновление с возможностью выбора класса умений и персонажа.

Игроки, оформившие предзаказ, смогут получить компенсацию. Новый срок выхода пока неизвестен.