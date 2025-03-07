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Killing Floor 3 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
7.1 74 оценки

Выход Killing Floor 3 отложен на более поздний срок в 2025 году

butcher69
Новости

Студия Tripwire Interactive объявила о переносе Killing Floor 3. Изначально игра должна была выйти 25 марта, но из-за проблем, выявленных в бета-тесте, релиз отложили на неопределённый срок в 2025 году.

Игроки Killing Floor 3 разделились во мнениях после окончания бета-версии

Бета-версия получила смешанные отзывы. Игроки жаловались на плохую оптимизацию, проблемы с сетевым кодом и стрельбой. Разработчики признали, что упустили важные элементы, и решили потратить дополнительное время на доработку.

Особое внимание уделят производительности, интерфейсу, освещению и оружию. Кроме того, после релиза появится обновление с возможностью выбора класса умений и персонажа.

Игроки, оформившие предзаказ, смогут получить компенсацию. Новый срок выхода пока неизвестен.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Роман45554

да эту с ра нь можно вообще не выпускать. кто ее вообще ждет не понимаю таких людей

1
Большая Флейта

Ну фанаты хотели нормальное продолжение мясного кооп шутера, а получили ЭТО

0
Kitocun

Ээээхххх ну ладно че.

0