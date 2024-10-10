Закулисный ролик о разработке Killing Floor 3 показал новые кадры геймплея

Недавно был опубликован закулисный ролик о разработке Killing Floor 3, который показал новые кадры геймплея. Сюжет триквела разворачивается в недалеком будущем, где человечество продолжает сражаться с мутантами, созданными корпорацией Horzine.

Особенностью новой части является использование sci-fi-элементов и переход к форматy "геройского шутера", где каждый персонаж обладает уникальными способностями. Это отличается от предыдущих игр серии, которые были ориентированы на классовую систему.

Релиз Killing Floor 3 запланирован на начало 2025 года для платформ PS5, Xbox Series S|X и ПК.