Представлен дебютный трейлер ремастера Killing Time

Шутер от первого лица, который сочетает в себе элементы хоррора и использует технологию Full Motion Video. Действие игры разворачивается в мире, представляющем собой зловещую версию острова Матиникус образца 1930 года.

Игрок берёт на себя роль студента-египтолога, который оказывается заточён в мрачном имении богатой наследницы Тэсс Конвэй. История начинается в 1932 году, в день летнего солнцестояния, когда Тэсс пытается использовать таинственные древние египетские водяные часы, обещающие вечную жизнь. Но ритуал идёт не по плану, и Тэсс вместе со всеми своими друзьями из местного сообщества бесследно исчезает.

Задача игрока — раскрыть все секреты зловещего поместья, найти и уничтожить водяные часы, которые стали причиной исчезновения людей и породили множество ужасов. По мере прохождения игры, главный герой узнаёт, что Тэсс манипулировала множеством людей в своём стремлении обрести бессмертие, но цена этого оказалась ужасающей — многие из её жертв превратились в нежить, привидений и демонов, которые теперь бродят по острову.

Геймплей Killing Time — это классический шутер от первого лица с разнообразным арсеналом оружия. Игрок может использовать лом, дробовик, автомат Томпсона, коктейли Молотова и даже огнемёт, чтобы пробиваться через толпы жутких врагов. Особое место занимает Магический Анкх — мощный артефакт, способный уничтожать множество противников одним ударом.

Чтобы пройти игру, игроку предстоит исследовать каждый уголок острова Матиникус в поисках разбросанных ваз, каждая из которых содержит частицу души Тэсс Конвэй. Только собрав их все, можно будет положить конец кошмару и освободить остров от проклятия.