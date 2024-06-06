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Killing Time: Resurrected 09.12.1996
Экшен, Шутер, От первого лица
5.4 5 оценок

Представлен дебютный трейлер ремастера Killing Time

butcher69
Новости

Компания Nightdive только что официально представила свой последний проект - Killing Time: Resurrected, обновленную версию культового хоррор-шутера 1995 года, выпущенного на 3DO. Игра находится в разработке для ПК и консолей.

Killing Time: Resurrected выйдет на ПК и консолях. Вас ждет обновленная графика, улучшенный геймплей и многое другое.

Ключевые особенности Killing Time: Resurrected:

  • Оцените разрешение 4K, 144 FPS, сглаживание и обновленные/новые 2D-экраны и меню.
  • Слушайте в режиме реального времени видеовоспоминания 7 возрожденных призраков и призрачных гостей. Они расскажут о том, какие ужасные деяния происходили в прошлом в проклятом особняке.
  • Смотрите вверх и вниз и поворачивайтесь вокруг себя благодаря полному обзору на 360 градусов. В трехмерном особняке есть открытые площадки, лестницы, искусно детализированные потолки и полы.
  • Более 45 различных зон для исследования – в огромном поместье около сотни комнат.
  • Праздник страха для истинных поклонников хаоса в помещениях от первого лица. Наслаждайтесь непрерывным игровым процессом без задержки при переходе между зонами.
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