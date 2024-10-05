Ретро-шутер из 90-х Killing Time: Resurrected выйдет уже в этом месяце

Уже 18 октября на прилавках цифровых магазинов появится Killing Time: Resurrected — обновлённая версия хоррор-шутера из 90-х. Игра будет доступна на всех популярных платформах: Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и ПК, причём как в Steam, так и в GOG.

А теперь немного об игре. Оригинальная Killing Time, выпущенная студией 3DO в 1995 году, переносит нас в атмосферные 1930-е. Главный герой — студент-египтолог, волею судьбы оказавшийся в жутком поместье эксцентричной богачки Тесс Конвей. Здесь-то и начинается настоящий кошмар: неудачный ритуал бессмертия, исчезновение гостей и целый легион сверхъестественных тварей. И именно главному герою нужно найти и уничтожить загадочные египетские водяные часы, сняв их проклятие.

Одной из особенностей игры были многочисленные видеовставки с живыми актёрами, которые не просто двигали сюжет, но и органично вплетались в геймплей. И, судя по всему, в ремастере эта особенность сохранится. Кроме того, разработчики обещают поддержку разрешения 4K, частоту кадров до 144 FPS, улучшенные 2D-экраны и меню, а также полноценное 360-градусное управление камерой.

В довесок ко всему, в арсенал игрока добавят всё оружие, которое раньше было разбросано по разным версиям игры