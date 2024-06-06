Студия Nightdive Studios случайно анонсировала ремастер Killing Time раньше времени

Nightdive Studios, команда, которая зарабатывает на хлеб насущный ремейками и ремастерами классических игр, как это было недавно с ремейком System Shock, анонсировала свой следующий проект в несколько необычном стиле.

Замеченный Gematsu, который точно описал, что анонс был сделан «случайно», в рамках промо-материалов к Guerilla Collective 2024 Showcase, стало известно, что Nightdive представит Killing Time: Resurrected.

Затем глава студии Nightdive Стивен Кик подтвердил достоверность этой информации, ответив на сообщение просто: «Ну и ну... вот оно».

Игра Killing Time была разработана компанией Studio 3DO в 1995 году для консоли Panasonic 3DO, а затем и для ПК.

Действие игры происходит вскоре после летнего солнцестояния 1932 года. Богатая наследница Тесс Конвей исчезла после того, как попыталась использовать пропавший древнеегипетский артефакт, Водяные часы Тота, чтобы подарить вечную жизнь себе и своим друзьям. Игроки берут на себя роль безымянного студента-египтолога, который пытается вернуть артефакт.

Загвоздка в том, что во время ритуала все жители поместья превратились в беспокойных призраков, демонов или нежить. Студент оказывается запертым в поместье, пытаясь раскрыть его секреты и уничтожить Водяные часы, стараясь при этом выжить в новых ужасах поместья. В арсенале игрока есть стандартное оружие: ломик, пистолеты и дробовик, а также магический Анкх, способный уничтожить множество врагов за раз.

Итак, ремастер Killing Time не за горами, и кому, как не Nightdive, этим заниматься? Команда известна тем, что прекрасно переносит старые игры в современный мир. Пока мы не знаем, на каких платформах выйдет игра, как будет выглядеть геймплей и что Nightdive сделала для того, чтобы довести ее до уровня современных устройств, но, похоже, нам не придется долго ждать, чтобы получить некоторые из этих ответов, когда премьера Guerilla Collective 2024 состоится уже сегодня, 6 июня, в 20:00 по московскому времени.

И это не единственный сюрприз, который готовит студия — только сегодня мы узнали, что в пятницу состоится анонс хоррора The Thing по мотивам культового фильма ужасов "Нечто".