ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Killzone 02.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 171 оценка

Killzone может вернуться - по слухам Guerrilla начала работу над новым проектом серии

IKarasik IKarasik

Sony, похоже, готовит возвращение Killzone. По данным MP1st, Guerrilla Games уже работает над новым проектом серии, однако разработка находится на очень ранней стадии, поэтому официального анонса в ближайшее время ждать не стоит.

По информации источников, Guerrilla сотрудничает с внешней студией над ремастером или ремейком одной из старых частей Killzone. Конкретная игра пока неизвестна, но наиболее вероятным кандидатом считается первая Killzone, вышедшая в 2004 году.

Изначально проект должен был стать следующим крупным направлением Guerrilla после Horizon Hunter’s Gathering. Однако после сообщений о перезапуске Hunter’s Gathering из-за негативной реакции игроков приоритеты студии изменились. После завершения работы над ним часть команды может переключиться на Killzone.

При этом источники не исключают и полноценный перезапуск серии. Однако наиболее стабильная информация указывает именно на визуально обновлённую версию одной из старых игр.

В качестве возможного партнёра называется People Can Fly. В 2025 году студия заключила с PlayStation соглашение о совместной разработке проекта Delta, основанного на существующей франшизе Sony. Прямого подтверждения, что речь идёт именно о Killzone, пока нет.

Если планы не изменятся, новый Killzone может выйти раньше Horizon 3. Но с учётом ранней стадии разработки Sony ещё может изменить порядок проектов.

Последней игрой серии остаётся Killzone: Shadow Fall, вышедшая на PS4 в 2013 году. Теперь спустя 13 лет у франшизы, похоже, появился шанс вернуться.

Слухи 1
34
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
maximus388

Майкрософт недавно вывалила Halo: Evolved, чем Сони хуже?! Тем более эти франшизы когда-то конкурировали. Только особый упор нужно делать на современный мультиплеер, который в Киллзон был неплох.
В нынешних реалиях коридорный сингловый шутан на консолях никому не нужен, Doom: The Dark Ages -- тому подтверждение.

В продолжение не верю, Horizon 3 в любом случае в приоритете и наверняка станет стартовым экзом ПС6, а вот ремейк первой части в сотрудничестве с другой студией -- почему бы и нет. Как минимум, можно прозондировать почву и посмотреть, насколько это вообще востребовано.

10
Gauguin

Ремастер Killzone 2 на ПК был бы очень кстати.

10
ZackSnyder

кому не пофиг?

9
Egik81

Нынешняя Сони скорей гробовщик чем созидатель. И уж тем более не воскреситель....

4
Чел Гхот

Зная почему Guerilla games отошли от Killzone, буду готовиться к худшему