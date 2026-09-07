Killzone может вернуться - по слухам Guerrilla начала работу над новым проектом серии

Sony, похоже, готовит возвращение Killzone. По данным MP1st, Guerrilla Games уже работает над новым проектом серии, однако разработка находится на очень ранней стадии, поэтому официального анонса в ближайшее время ждать не стоит.

По информации источников, Guerrilla сотрудничает с внешней студией над ремастером или ремейком одной из старых частей Killzone. Конкретная игра пока неизвестна, но наиболее вероятным кандидатом считается первая Killzone, вышедшая в 2004 году.

Изначально проект должен был стать следующим крупным направлением Guerrilla после Horizon Hunter’s Gathering. Однако после сообщений о перезапуске Hunter’s Gathering из-за негативной реакции игроков приоритеты студии изменились. После завершения работы над ним часть команды может переключиться на Killzone.

При этом источники не исключают и полноценный перезапуск серии. Однако наиболее стабильная информация указывает именно на визуально обновлённую версию одной из старых игр.

В качестве возможного партнёра называется People Can Fly. В 2025 году студия заключила с PlayStation соглашение о совместной разработке проекта Delta, основанного на существующей франшизе Sony. Прямого подтверждения, что речь идёт именно о Killzone, пока нет.

Если планы не изменятся, новый Killzone может выйти раньше Horizon 3. Но с учётом ранней стадии разработки Sony ещё может изменить порядок проектов.

Последней игрой серии остаётся Killzone: Shadow Fall, вышедшая на PS4 в 2013 году. Теперь спустя 13 лет у франшизы, похоже, появился шанс вернуться.