Для Killzone 2 начали делать нативный ПК-порт методом статической перекомпиляции - игра уже доходит до запуска кампании

Энтузиаст под ником YYOzcan представил Tokisaki Port — проект нативного переноса Killzone 2 с PlayStation 3 на ПК методом статической перекомпиляции. В отличие от RPCS3, здесь код игры заранее преобразуется в исполняемый x86-64-код для ПК. Разработка началась буквально 15 октября и пока находится на стадии pre-alpha.

Несмотря на крайне раннее состояние, проект уже способен загрузить Killzone 2, читать игровые архивы, запускать перекомпилированные PPU- и SPU-задачи и проходить через интерфейс от выбора языка и гаммы до главного меню, выбора сложности и запуска кампании. Однако непосредственно до геймплея разработчик пока не добрался: вступительный ролик зависает, запуск кампании упирается в звуковой движок, текст в меню отсутствует, а Vulkan-рендерер работает примерно со скоростью 0,5 кадра в секунду.

Техническая часть уже довольно масштабна. Разработчик сообщает о 67 196 перекомпилированных функциях PPU, 23 встроенных SPU ELF и 36 модулях заданий WWS. Полученный нативный x86-64-файл занимает около 118 МБ, а сгенерированный код насчитывает примерно 6,1 млн строк C++. Основной целевой платформой пока является Linux с Vulkan.

Tokisaki Port построен на инструментарии ps3recomp, а загрузочная основа была адаптирована из проекта нативного порта Twisted Metal. Автор также открыто указывает, что использует Claude в качестве ИИ-агента для программирования. Файлы самой Killzone 2 в репозитории не распространяются — для сборки необходим собственный дамп игры и расшифрованный EBOOT.ELF.

До полноценного релиза проекту ещё далеко: следующими этапами указаны доработка системного слоя, рендеринга RSX, звука, управления и игрового цикла, после чего разработчик сможет перейти непосредственно к обеспечению полной играбельности.