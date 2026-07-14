Энтузиаст выпустил преднастроенную сборку Killzone 2 для ПК с онлайн-мультиплеером и оптимизациями

Один из самых запоминающихся шутеров эпохи PlayStation 3 получил новую жизнь благодаря работе сообщества. Killzone 2, классика, разработанная Guerrilla Games и изданная Sony в 2009 году, теперь доступна на ПК благодаря неофициальному проекту, который не только позволяет игрокам пройти кампанию, но и снова получить доступ к онлайн-мультиплееру.

Инициатива включает в себя множество технических улучшений, совместимость с современными разрешениями, более высокую частоту кадров и возвращение онлайн-серверов, позволяя игрокам снова наслаждаться многопользовательскими играми, в том числе с поддержкой кросс-плея между игроками, использующими эту ПК-версию.

Хотя Killzone 2 уже можно было запустить на ПК с помощью эмулятора RPCS3, до сих пор для этого требовалось отдельно загрузить эмулятор, получить игру, установить соответствующие обновления и внести различные настройки для достижения хорошей производительности и доступа к многопользовательскому режиму через частные серверы.

Новый проект призван полностью упростить этот процесс. Пакет включает в себя игру, обновления, DLC, патчи для улучшения и все необходимые настройки для упрощения игрового процесса — всё в одном установочном пакете. Таким образом, пользователи могут начать играть, не настраивая эмулятор вручную и не внося никаких дополнительных изменений.

Помимо упрощения установки, сообщество также оптимизировало производительность и внесло улучшения, такие как поддержка разрешения 4K, 60 FPS, расширенное поле зрения (FoV) и совместимость с восстановленным онлайн-режимом, обеспечивая гораздо более качественный игровой процесс, чем раньше.

Одним из главных достижений проекта является возвращение онлайн-мультиплеера. Хотя официальные серверы Killzone 2 были отключены Sony несколько лет назад, сообществу удалось восстановить эту функцию, используя полностью функционирующие частные серверы.

В настоящее время можно найти активные матчи и подключиться к выделенному серверу, где по выходным организуются мероприятия, объединяющие сообщество. Кроме того, в этой ПК-версии проекта реализована кроссплатформенная совместимость, позволяющая всем игрокам участвовать в одних и тех же матчах независимо от конфигурации их системы.